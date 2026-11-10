La IA aumenta riesgos de ciberataques en Europa y los incidentes en supermercados evidencian carencias de seguridad

Archivo - Los mostradores de autofacturación del aeropuerto de Berlín-Brandeburgo (BER) permanecen sin iluminiación tras ser víctima de un ciberataque. - Annette Riedl/dpa - Archivo

BRUSELAS, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) ha advertido este martes de que la Inteligencia Artificial (IA) está aumentando los riesgos de ciberataques en Europa al facilitar la detección y explotación de vulnerabilidades informáticas, al tiempo que ha señalado que los recientes ataques contra los sistemas de refrigeración de supermercados europeos han puesto de manifiesto las "carencias" en la capacidad de respuesta y coordinación entre los Estados miembro.

Así se desprende del informe bienal sobre el estado de la ciberseguridad en la Unión Europea, publicado este martes, que constata que las amenazas informáticas siguen siendo elevadas pese a las mejoras registradas en las capacidades de protección de los Veintisiete, en un contexto marcado por la creciente complejidad de los ataques y el impacto de las tensiones geopolíticas.

"Los recientes avances en los modelos de Inteligencia Artificial más avanzados, así como los incidentes cibernéticos en los sistemas de refrigeración de toda la UE, ponen de manifiesto las deficiencias operativas y la necesidad de intercambiar información y coordinarse a tiempo", ha afirmado el director ejecutivo de ENISA, Juhan Lepassaar, en declaraciones remitidas a la prensa.

El informe señala que la IA está multiplicando las capacidades defensivas en materia de ciberseguridad, pero también las de ataques, ya que acelera el descubrimiento y la explotación de vulnerabilidades.

En particular, la agencia advierte de que esta tecnología puede agravar las diferencias de preparación entre sectores críticos, especialmente en aquellos que dependen de sistemas informáticos antiguos o presentan mayores dificultades para adaptar sus infraestructuras al ritmo de evolución de las amenazas.

UN GRAN PESO DE LAS TENSIONES GEOPOLÍTICAS

A ello se suma, ha incidido ENISA, el peso de las tensiones geopolíticas, que continúan condicionando la actividad cibernética, así como la persistencia de ataques motivados por intereses económicos, que siguen teniendo un "impacto considerable" en el conjunto de la Unión Europea.

Ante este escenario, Lepassaar ha defendido que es necesario "reforzar el conocimiento compartido de la situación" de toda la UE y mejorar la coordinación de las políticas de seguridad en los sectores críticos, al considerar que, aunque se han registrado avances, Europa debe actualizar sus estrategias para hacer frente a un panorama de amenazas "cada vez más complejo".

En esa cooperación transfronteriza, la agencia también ha resaltado la necesidad de mejorar la preparación de las infraestructuras críticas y reducir las dependencias tecnológicas y los riesgos asociados a las cadenas de suministro, además de impulsar la formación de profesionales especializados para hacer frente a la creciente complejidad de las amenazas.

A ello se suma, según ha recordado ENISA, que "la ideología es el principal motor de los incidentes cibernéticos" y que los grupos de activistas informáticos, conocidos como 'hacktivistas', "siguen dominando el volumen de ataques", según recoge el informe sobre el estado de la ciberseguridad en la Unión Europea.

LA UE OBTIENE UN 71,53 SOBRE 100 EN CIBERSEGURIDAD

Por otra parte, ENISA sitúa en 71,53 puntos sobre 100 el nivel medio de madurez de las capacidades de ciberseguridad de los Estados miembro, según un índice elaborado para evaluar sus recursos y preparación frente a las amenazas informáticas. La agencia ha destacado que la mayoría de los países ha alcanzado un nivel de madurez "considerable", aunque persisten diferencias entre ellos.

En concreto, los equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática obtienen una puntuación de 54,76 puntos, mientras que la formación en ciberseguridad en la educación primaria y secundaria alcanza los 55,44 puntos. En contraste, la gestión de los riesgos en las cadenas de suministro registra 89,91 puntos, uno de los ámbitos en los que los Veintisiete presentan mayores avances, según ha explicado la agencia.