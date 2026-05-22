El ICE detiene a la hermana de la directora del conglomerado militar cubano GAESA y le revoca su residencia

Una agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) interviene en las labores de detención de la ciudadana cubana Adys Lastres Morera - SERVICIO DE CONTROL DE INMIGRACIÓN Y ADUANAS

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha arrestado este jueves a la ciudadana de origen cubano Adys Lastres Morera, hermana de la directora del conglomerado militar cubano Grupo de Administración Empresarial S.A.(GAESA), Ania Guillermina Lastres Morera, después de que Washington le haya revocado a la primera la residencia permanente, alegando una supuesta colaboración con la cúpula gubernamental de La Habana.

"Morera gestionaba activos inmobiliarios y residía en (el estado de) Florida, al tiempo que prestaba apoyo al régimen comunista de La Habana, hasta que le retiré su permiso de residencia permanente", ha resaltado el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en un mensaje publicado en sus redes sociales en el cual ha destacado que la misma "ha sido detenida y se encuentra ahora bajo la custodia del ICE".

En el comunicado publicado por el ICE, la autoridad migratoria se refiere a Ania Guillermina Lastres Morena --hermana de Adys Lastres Morera-- como supuesta "responsable de gestionar los activos ilícitos de GAESA en el extranjero". En él, también anota que "los ingresos de la organización, que superan en más de tres veces el presupuesto del Gobierno cubano y que solo benefician a las élites corruptas, se desviaban a cuentas bancarias ocultas en el extranjero, mientras que los cubanos de a pie seguían sufriendo bajo el régimen comunista del país".

Según ha defendido el director ejecutivo adjunto en funciones de la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional del ICE, John Condon, la presencia de Adys Lastres en Estados Unidos "tiene consecuencias potencialmente graves para la política exterior" del país, por lo que, ha indicado, "permitir" que "permanezca" en él país enviaría la señal de que "las redes afiliadas al régimen cubano podrían seguir accediendo a las instituciones financieras, educativas y sociales de Estados Unidos", algo que, ha puntualizado el funcionario, "no es el caso".

Asegurando que GAESA constituye el "núcleo del sistema comunista cleptocrático de ese país" y que esta "organización corrupta" tiene un "control absoluto sobre el 70% de la economía cubana", el ICE ha señalado que permitirle a la detenida permanecer al interior de las fronteras estadounidenses supondría el riesgo de "socavar los objetivos de la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba".

Tal permanencia, ha agregado el ente migratorio, es, a su vez, "incompatible con los esfuerzos actuales de Estados Unidos por imponer sanciones y denegar privilegios a las redes vinculadas a funcionarios cubanos que actúan en contra de los intereses estadounidenses". De hecho, a comienzos de este mismo mes de mayo, el Departamento del Tesoro estadounidenses impuso nuevas sanciones contra GAESA y su directora, así como contra una compañía minera.

Cabe señalar que Adys Lastres entró en el país norteamericano como residente permanente legal el 13 de enero de 2023, según ha reseñado el propio servicio añadiendo que la Administración encabezada por el presidente Donald Trump "no ha identificado registros que indiquen que haya solicitado la naturalización o un pasaporte estadounidense".

Su arresto, en cambio, se ha producido poco después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos haya imputado al expresidente de Cuba Raúl Castro, una acusación que fue entonces calificada por el jefe del Ejecutivo cubano, Miguel Díaz-Canel, de un "intento" de "justificar" una eventual agresión militar.