Identificadas las víctimas mortales de los incendios forestales que han arrasado más de 64.000 hectáreas en Chile

Incendios forestales en Ñuble y Biobio, en Chile - Europa Press/Contacto/Zhu Yubo

MADRID 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Médico Legal (SML) de Chile ha identificado y entregado este sábado los restos mortales de otras cuatro de las 21 personas fallecidas como consecuencia de los incendios forestales que están teniendo lugar en el centro y el sur del país y que han llevado de momento a la detención de una decena de personas tras calcinar más de 64.000 hectáreas en la última semana.

Con estas cuatro entregas, el total de fallecidos retirados por el SML de Concepción --en colaboración con las autoridades de Biobío-- ha ascendido a 14, según ha indicado el propio organismo en un comunicado en el que han señalado además que este sábado han concluido también "los trabajos en terreno en el sector La Huasca, Lirquén, sin nuevos hallazgos", dando así por terminadas las labores en una de las áreas de búsqueda más relevantes de los últimos días.

Apenas un par de horas antes, las autoridades regionales habían confirmado que ya habían sido identificadas las alrededor de 20 víctimas fatales de los incendios en la región: once personas naturales de Ríos de Chile, ocho pertenecientes a calle Balmaceda y una del sector Punta de Parra.

"Producto de ese trabajo es que hoy hemos podido entregar a la totalidad de los fallecidos del Biobío, salvo aquel que fue encontrado producto de este operativo de hoy", ha explicado la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, en declaraciones desde la población Ríos de Chile recogidas por el diario 'La Tercera'.

Cartagena ha señalado que el proceso de búsqueda e identificación ha sido desarrollado de manera conjunta por efectivos del SML, la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros, bajo la dirección del Ministerio Público. En total, en los distintos puntos de mando de la región, han intervenido más de 650 funcionarios policiales, de acuerdo con los datos de la PDI reportados por el mismo medio.

Las cifras ofrecida por la Fiscalía del Biobío coinciden con el último balance oficial del Ejecutivo, publicado tras el Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) de este sábado, en el que se deba cuenta de 21 personas fallecidas a nivel nacional, además de 20.568 personas afectadas y 2.707 viviendas destruidas por las llamas que afectan a las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía, y en las que se mantiene la alerta roja.

En total, la superficie afectada por el fuego asciende hasta el momento a 64.379 hectáreas, con al menos trece focos considerados de gran magnitud, es decir, con una afectación superior a las 200 hectáreas.