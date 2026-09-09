Identificados los cinco muertos en un accidente de un helicóptero médico en Malasia

Lugar del accidente de helicóptero en el estado de Sarawak, Malasia. - Chen Zeguo / Xinhua News / Europa Press

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Malasia han identificado este miércoles a las cinco víctimas mortales, en su mayoría miembros de personal médico, del accidente de helicóptero de este martes en Long Lelang, en el estado de Sarawak.

Entre las víctimas hay un médico, dos enfermeras y un asistente médico, así como el piloto del helicóptero, que formaba parte del Servicio Médico Aéreo, tal y como ha recogido el diario 'New Straits Times'.

Según ha informado el comisario de Policía de Sarawak, Datuk Mohamud Zainal Abdulá, la tesis que manejan las autoridades es que el helicóptero se estrelló alrededor de las 15:21 horas mientras intentaba aterrizar en la pista de aterrizaje de Long Lellang, tras realizar un servicio médico.

La parada en la isla de Borneo era una escala nocturna antes de que la tripulación continuara con su siguiente misión médica en Tanjong Durian, otra localidad rural en el estado de Sarawak.