Impactan dos drones contra la oficina del primer ministro del Kurdistán iraquí

Archivo - Imagen de archivo de un militar en Irak. - Michael Kappeler/dpa - Archivo

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos drones han impactado este viernes contra la oficina del primer ministro de la región autónoma del Kurdistán iraquí, Masrour Barzani, en Erbil, en un ataque procedente del territorio iraní y que de momento no ha dejado víctimas ni heridos.

El propio Gobierno de la región ha indicado en un comunicado que los ataques se han registrado en la oficina del primer ministro y de la Agencia Regional de Defensa del Kurdistán.

Así, ha detallado que se trata de dos vehículos aéreos no tripulados 'Hadid-110', que habrían sido disparados intencionadamente contra la zona. "Condenamos enérgicamente estos ataques y violaciones; son inaceptables y los responsables son plenamente responsables de las consecuencias", han declarado las autoridades, según informaciones recogidas por la cadena Rudaw.

Este tipo de drones pueden volar a una velocidad de hasta 9 kilómetros por hora y transportar 300 kilogramos de munición, por lo que pueden ser utilizados para atacar infraestructura de vital importancia.