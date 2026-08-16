Los impredecibles vientos en el sureste de Bélgica complican la extinción del gran incendio de Hautes Fagnes

Bomberos combaten el gran incendio declarado en la región belga de Hautes Faugnes (Altos Pantanos) - Europa Press/Contacto/Nicolas Lambert

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos continúan combatiendo esta noche en el sureste de Bélgica el gran incendio declarado en la reserva natural de Hautes Fagnes (los Altos Pantanos), el segundo más grande jamás registrado en el país, y que ya ha consumido más de 3.000 hectáreas, cada vez más cerca del devastador fuego de 1911 precisamente en esta región, y conocido como "el infierno de Dante", que arrasó casi 4.000 hectáreas.

Los equipos de emergencia se enfrentan a condiciones especialmente difíciles debido a los vientos, cuya dirección está cambiando constantemente, según ha avisado el ministro del Interior belga, Bernard Quintin, a la emisora RTL el domingo por la noche.

Los vientos son "completamente impredecibles, cambiando de dirección 360 grados en un solo día". Por ello, el incendio en la reserva continúa extendiéndose hacia el sur-sureste.

Los bomberos solo han conseguido controlar parte del incendio pero al menos parece estar contenido el frente que se extiende a la ciudad fronteriza alemana de Monschau, que de momento ha descartado una posible evacuación. El departamento francés de Mosela, no obstante, sí que ha activado un protocolo de alerta por contaminación atmosférica debido al gran incendio forestal.

La Fiscalía de la región de Lieja ha iniciado una investigación para determinar la causa del incendio, según informó la agencia de noticias Belga.

Los bomberos locales han recibido apoyo del Ejército belga, que desplegó seis vehículos de extinción de incendios y un camión cisterna, declaró el ministro de Defensa, Theo Francken, así como de otros países europeos para combatir el incendio forestal, que tiene "una magnitud sin precedentes", según Quintin.

Además de dos helicópteros de extinción de incendios con grandes depósitos de agua procedentes de los Países Bajos, dos aviones cisterna de Suecia fueron desplegados el domingo por la tarde, ha escrito Quintin en X.

"Dos aviones bombarderos de agua Air Tractor suecos están operativos desde esta tarde. Tras haber cargado cerca de Visé, ya han realizado sus primeros lanzamientos sobre el incendio que afecta a las Hautes Fagnes. Gracias a Suecia y al pueblo sueco por su solidaridad y su valioso apoyo", ha añadido.

Bomberos de Alemania y Luxemburgo ya se encuentran desplegados en la zona, según informaron las autoridades locales. "Junto a los bomberos y los agentes de la Protección Civil, más de 100 policías federales y locales, con su material, están comprometidos en las operaciones. Refuerzos y voluntarios vienen a completar el dispositivo", ha explicado el ministro del Interior.

Además, el accidentado terreno de la reserva natural está dificultando las labores de extinción, ya que la escasez de carreteras de acceso y los amplios humedales dificultan la lucha contra el fuego.

El desastre ha generado una oleada de solidaridad, con numerosos agricultores y empresas locales colaborando con los bomberos que luchan contra el fuego desde que comenzó el viernes.

Sin embargo, las autoridades del municipio belga de Bütgenbach, parcialmente evacuado, instaron a la población y a otros agricultores a no desplazarse al lugar del incendio por su cuenta, advirtiendo que la ayuda descoordinada había provocado atascos de tráfico y dificultado el trabajo de los servicios de emergencia.