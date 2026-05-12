Imputada una alcaldesa californiana por actuar como agente ilegal para el Gobierno de China

La alcaldesa de Arcadia, Eileen Wang - GOBIERNO DE ARCADIA (CALIFORNIA)

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado este lunes la imputación de la alcaldesa de la localidad californiana de Arcadia, Eileen Wang, por haber actuado supuestamente como agente ilegal del Gobierno de China, cargo por el que ha acordado declararse culpable.

"Eileen Wang, de 58 años y residente de Arcadia, enfrenta una acusación formal de un cargo por actuar en Estados Unidos como agente ilegal de un gobierno extranjero", ha indicado el Departamento de Justicia en un comunicado en el que precisa que se trata de la República Popular China.

Asimismo, agrega que la dirigente local --elegida en noviembre de 2022 para el Concejo Municipal de Arcadia, un órgano de gobierno de cinco miembros del cual la alcaldesa es elegida por rotación-- "ha acordado declararse culpable del delito grave, que conlleva una pena máxima de diez años de prisión federal", y comparecerá ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos ubicado en el centro de Los Ángeles. "Se prevé que Wang se declare culpable en las próximas semanas", indica.

La alcaldesa de Arcadia habría admitido en su acuerdo de culpabilidad, según la cartera, "que no notificó al Fiscal General que actuaba en Estados Unidos como agente de la República Popular China (RPC), que se encontraba en Estados Unidos cuando cometió estos actos y que no reveló en su sitio web que parte de su contenido había sido publicado por orden de miembros del Gobierno de la República Popular China".

"Según el acuerdo de culpabilidad, desde finales de 2020 hasta 2022, Wang y Yaoning 'Mike' Sun, de 65 años y residente de Chino Hills, trabajaron bajo la dirección y el control de funcionarios del Ejecutivo de China y se coordinaron con personas radicadas en Estados Unidos "para promover los intereses" de Pekín, entre otras cosas, "difundiendo propaganda" a favor del Gobierno chino en Estados Unidos, recoge la cartera de Justicia, que señala que "Sun cumple una condena de cuatro años de prisión federal, tras declararse culpable en octubre de 2025 de actuar como agente ilegal de un gobierno extranjero".

Wang y Sun colaboraron en la gestión de U.S. News Center, un sitio web que pretendía ser una fuente de noticias para la comunidad chino-estadounidense local. Ambos "recibieron y ejecutaron directivas de funcionarios del Gobierno de la República Popular China (RPC) para publicar contenido pro-RPC en el sitio web", alega.

Entre estas instancias, una tendría lugar en noviembre de 2021, cuando la exalcaldesa "se comunicó con John Chen, un alto funcionario de inteligencia de República Popular China, quien asistía regularmente a eventos de élite del Partido Comunista Chino, incluidos desfiles militares, y se reunió personalmente con el presidente Xi Jinping, según consta en documentos judiciales", ha acusado el Departamento.

Chen fue sentenciado en noviembre de 2024 a 20 meses de prisión federal después de declararse culpable en el Distrito Sur de Nueva York de actuar como agente ilegal de la República Popular China y de conspiración para sobornar a un funcionario público, ha informado la cartera.

En el comunicado difundido por el Departamento de Justicia, el fiscal general adjunto para Seguridad Nacional, John Eisenberg, ha considerado "profundamente preocupante que alguien que anteriormente recibió y ejecutó directivas de funcionarios del Gobierno de la República Popular China ocupe ahora un cargo de confianza pública, especialmente porque esa relación con dicho gobierno extranjero nunca se había revelado".

Asimismo, el subdirector de la División de Contrainteligencia y Espionaje de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), Roman Rozhavsky, ha alegado que la imputación de la alcaldesa de Arcadia, California, debe servir "como una clara advertencia: quienes actúen en nombre de gobiernos extranjeros para influir en nuestra democracia serán identificados, investigados y llevados ante la Justicia".

WANG RENUNCIA A SER ALCALDESA

Por su parte, Eileen Wang ha dimitido de la Alcaldía, según ha informado el administrador municipal de Arcadia, Dominic Lazzaretto, en un comunicado difundido por el gobierno local sobre la acusación contra la ya exdirigente.

"Ha dimitido del Ayuntamiento de Arcadia, dejando vacante su cargo de alcaldesa", ha señalado Lazzaretto, que ha querido "dejar claro que esta investigación se refiere a la conducta individual y que los cargos se refieren a una conducta que cesó después de que Wang jurara el cargo en diciembre de 2022".

De hecho, el administrador ha defendido que, "tras una revisión interna", "no hubo participación de las finanzas, el personal ni los procesos de toma de decisiones de la ciudad".

"Todas las decisiones del Concejo Municipal se toman en su conjunto y ningún miembro tiene autoridad unilateral. No hemos encontrado acciones que requieran reconsideración o que queden invalidadas como resultado de estos acontecimientos", ha manifestado Lazzaretto, antes de agregar que "el resto del Concejo Municipal no está bajo investigación y las operaciones de la ciudad continúan sin interrupción".

"Mantenemos nuestro compromiso de servir a nuestros residentes con transparencia, coherencia y el más alto nivel de confianza pública. La ciudad está lista para colaborar con las autoridades federales si se le solicita, he expresado.