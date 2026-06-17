Imputadas 15 personas en Minnesota por "conspiración para obstaculizar o lesionar a agentes" en protestas contra el ICE

Archivo - Manifestantes y agentes se enfrentan en una protesta contra el ICE en Minneapolis, Minnesota - Europa Press/Contacto/Holden Smith - Archivo

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha anunciado la detención e imputación por "conspiración para obstaculizar o lesionar a un agente" de hasta 15 personas a las que acusa de participar en disturbios y "actos violentos contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minnesota", en el marco de las protestas de inicios de año contra las redadas y la actuación de agentes federales, que dejó dos estadounidenses muertos a tiros a manos de las autoridades.

"Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) han ejecutado dos órdenes de registro y arrestado a 15 alborotadores. Los 15 individuos están acusados de conspiración para obstaculizar o lesionar a un agente", ha declarado Seguridad Nacional en un comunicado.

En la misma nota, la cartera que dirige Markwayne Mullin ha advertido que, además de la citada acusación, "algunos enfrentan cargos adicionales, incluyendo incitación a cometer un delito violento, amenazas interestatales, acoso interestatal, destrucción de propiedad gubernamental y agresión, resistencia u obstrucción a la autoridad".

De hecho, el propio secretario de Seguridad Nacional ha defendido el arresto de estas 15 personas como "un triunfo para el orden público", en el marco de unas declaraciones en las que ha advertido que "quien agreda a las fuerzas del orden será procesado con todo el peso de la ley".

Por su parte, el fiscal general interino, Todd Blanche, ha ido más allá y ha asegurado que los acusados, "entre los que se incluyen miembros de grupos Antifa (abreviatura de antifascistas), han participado en una implacable campaña de acoso y violencia contra las fuerzas del orden federales y locales". "Sus acciones crearon un entorno peligroso que amenazó no solo a sus objetivos, sino a toda la comunidad", ha agregado Blanche.