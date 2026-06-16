Imputadas en Francia 14 personas acusadas de la muerte de migrantes en el canal de la Mancha

Archivo - Rescate de migrantes en el canal de la Mancha - GENDARMERÍA NACIONAL FRANCESA - Archivo

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Francia ha imputado este martes a 14 personas acusadas de estar implicadas en la muerte al menos 31 migrantes, incluido un niño, en un trágico naufragio que tuvo lugar a finales del año 2021 frente a las costas del país, el más mortífero registrado nunca en el canal de la Mancha.

Las 14 personas implicadas estarían vinculadas a redes de contrabando y tráfico de personas y están siendo procesadas por cargos que incluyen homicidio involuntario, lesiones involuntarias, complicidad en inmigración ilegal como parte de un grupo organizado y participación en una conspiración criminal, según los fiscales.

Las autoridades han indicado que la mayoría de los presuntos implicados habrían nacido en Afganistán e Irak y habrían participado en el desempeño de diferentes funciones como parte de estas redes de tráfico, con las que buscaban obtener grandes beneficios, según informaciones de la emisora de radio France Info.

Mientras tanto, la investigación continúa para analizar el papel del personal militar presuntamente implicado, que ha llevado a la Justicia a celebrar varias audiencias judiciales de forma paralela contra siete militares franceses: cinco miembros del Centro Regional Operativo de Vigilancia y Rescate y dos marineros. Todos ellos han sido acusados de no prestar ayuda a los migrantes.

Durante el naufragio, una pequeña embarcación no apta para la navegación en alta mar, sobrecargada y sin chalecos salvavidas adecuados a bordo, se hundió en la frontera entre aguas francesas y británicas.

Los cuerpos de 17 hombres, siete mujeres, dos adolescentes y una niña de siete años fueron recuperados posteriormente. La mayoría eran afganos y kurdos. Solo sobrevivieron un somalí y un iraquí.