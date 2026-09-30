Imputado en EEUU por "agredir" a un agente un migrante venezolano que resultó herido por disparos del ICE

Archivo - Un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en una operación antiinmigratoria en EEUU. - ICE - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Estados Unidos ha imputado a Wilber Rafael Garcés, un migrante venezolano de 28 años que resultó herido a mediados de septiembre en el torso por disparos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por "agredir" presuntamente a un agente federal y "resistirse" a la autoridad.

El fiscal estadounidense Justin R. Simmons ha indicado en un comunicado que también se han presentado cargos por "interferir e impedir a un agente federal" realizar sus funciones.

Los documentos judiciales apuntan a que el hombre se encontraba en su vehículo cuando fue detenido por los agentes, que le pidieron el carné de conducir. Así, insisten en que se trató de una orden específica de detener el vehículo y no de una actuación indiscriminada.

Tras verificar que Garcés era el hombre que buscaban, recoge el texto, los agentes le pidieron aparcar en otra zona para bajarse del vehículo, unas órdenes que habría ignorado. El acusado cerró de forma repentina la ventanilla del coche y arrancó, golpeando a uno de los agentes presentes en el lugar de los hechos.

"Los agentes persiguieron a Garcés en sus respectivos vehículos con las sirenas activadas y las luces de emergencia encendidas. La demanda afirma que Garcés conducía a gran velocidad por una zona residencial. El disparo se produjo cuando el acusado trató de golpear con su vehículo otro de los coches de los agentes", tal y como recoge el documento.

La Fiscalía ha matizado que este caso se enmarca en la operación del Gobierno a nivel nacional para "movilizar todos los recursos del Departamento de Justicia para frenar la invasión de la migración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales y proteger a nuestras comunidades de los autores de delitos violentos".