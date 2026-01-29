Imputado un exjefe de Inteligencia de Malasia acusado de aceptar sobornos y pagos de viajes a su mujer

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ex director general de Inteligencia de las Fuerzas Armadas de Malasia, Datuk Mohd Razali, ha sido imputado este jueves en el marco de un supuesto caso de corrupción, tras ser acusado de aceptar sobornos por valor de 20.000 dólares, unos de 16.700 euros, además de pagos de viajes para su mujer.

En la primera vista ente un tribunal de Kuala Lumpur, Mohd Razali se ha declarado no culpable de los tres cargos a los que se enfrenta, ha informado la agencia estatal Bernama. "Entiendo los cargos, me declaro no culpable y pido ser juzgado", ha señalado el acusado tras conocer los cargos que se le imputan.

El foco de la investigación está en un supuesto soborno a cambio de la aprobación de un certificado para la compra de servicios de mantenimiento y apoyo del Centro de Operaciónes de Ciberdefensa malasio, un delito que acarrea una pena máxima de 20 años de prisión.

Los otros cargos están relacionados con el pago de unos billetes de avión para disfrute de su esposa a distintos destinos, incluyendo unos vuelos de ida y vuelta a Málaga, en el sur de España. En total, se calcula que el exjefe de Inteligencia militar se benefició de billetes por valor de 64.600 ringit malasios, más de 13.500 euros.

En este contexto, la jueza del caso ha ordenado su libertad bajo fianza de 50.000 ringit, unos 10.600 euros, y fijado para el 16 de marzo el inicio del juicio. Hasta entonces, se ha decretado que el acusado entregue su pasaporte para evitar que salga del país.

A la vista de los cargos a los que se enfrenta, "la seriedad, nautarelaza y sensibilidad" del caso y la posición que ocupaba, el fiscal adjunto había propuesto una fianza mucho más elevada, de 200.000 ringit malasios, algo más de 42.500 euros.