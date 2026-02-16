Imputado el exministro de Energía de Ucrania Herman Galushchenko por presunto blanqueo de capitales

Archivo - El exministro de Energía de Ucrania Herman Galushchenko. - Europa Press/Contacto/Kirill Chubotin - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Energía de Ucrania Herman Galushchenko ha sido imputado este lunes por presuntos delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a una red criminal tras su detención durante el fin de semana cuando trataba de huir del país cruzando la frontera.

Así lo ha confirmado la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU), que ha señalado que el "círculo de sospechosos" ha sido ampliado. "El exministro de Energía ha sido expuesto por blanqueo de capitales y participación en una organización criminal", ha afirmado en un comunicado difundido a través de Telegram.

Los cargos se le han imputado un día después de que el político ucraniano tratara de abandonar el país a medida que avanza la macroinvestigación, conocida como la Operación Midas, sobre el escándalo de corrupción más grave en Ucrania desde el comienzo de la invasión rusa.

La investigación aborda el entramado de sobornos a gran escala en el sector energético de Ucrania durante la invasión rusa, en un escándalo que tiene como cabecilla a Timur Mindich, copropietario de la productora Kvartal 95.

Mindich, según la investigación, ejercía como máximo responsable de una trama y que cobraba sobornos a los contratistas de Energoatom, la principal operadora estatal de las plantas nucleares del país. El empresario, que ha huido de Ucrania, ha sido incluso vinculado al presidente del país, Volodimir Zelenski, que fundó la compañía antes de convertirse en mandatario.

En el comienzo de la invasión, Galushchenko ejercía como ministro de Energía antes de pasar a ocupar la cartera de Justicia desde julio de 2025 hasta su dimisión en noviembre de ese año por esta misma investigación, y después de que Zelenski exigiera su renuncia.