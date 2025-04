Imputado un hombre por "terrorismo" tras intentar entrar armado en la Embajada de Israel en Londres

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Reino Unido han imputado este miércoles por "terrorismo" a un hombre detenido el lunes tras intentar irrumpir en la Embajada de Israel en Londres portando un arma blanca

La Policía Metropolitana ha indicado que el hombre, identificado como Abdullah Sabah al Badri, ha sido imputado por "terrorismo" y dos cargos por posesión de arma blanca, antes de agregar que permanecerá bajo custodia de cara a su comparecencia este mismo miércoles ante un tribunal.

"Estamos en contacto estrecho con los que se encuentran en la Embajada de Israel y entendemos que estos cargos les preocuparán", ha dicho el jefe del Mando Antiterrorista de la Policía Metropolitana, Dominic Murphy, según un comunicado publicado por el organismo.

"Quisiera asegurar al público sin embargo que, a raí de nuestras investigaciones, no vemos que haya nadie más conectado con este asunto y no creemos que haya una amenaza más amplia", ha sostenido, antes de resaltar que las pesquisas siguen en marcha y pedir "no especular" con el incidente.

El hombre fue detenido el 28 de abril en torno a las 18.00 horas (hora local) cuando intentaba acceder sin autorización a la Embajada israelí. Tras impedirle la entrada, los agentes le arrestaron por poseer un arma y supuesto allanamiento, si bien las investigaciones han derivado en su imputación por los citados cargos.