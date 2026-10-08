Imputado en Reino Unido un miembro en activo de la Marina Real acusado de espionaje

Imagen de archivo de un barco de la Marina Real de Reino Unido. - Zhang Feng / Xinhua News / Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Reino Unido han indicado este jueves de que un miembro en activo de la Marina Real ha sido imputado acusado de hacerse con información "protegida" y espiar para un país extranjero, si bien no han detallado de qué Estado se trata.

El hombre, identificado como Teddy Young, tiene 24 años y es de Bedforshire. Según la acusación, ha sido acusado de violar la Ley de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés). De momento, se encuentra bajo custodia a la espera de comparecer ante la Justicia.

Helen Flanagan, la jefa de la unidad de Contraterrorismo de la Policía Metropolitana de Londres, ha indicado que se trata de "cargos muy graves contra un miembro que sirve actualmente en las Fuerzas Armadas", pero ha descartado que estén relacionados con el incidente registrado recientemente en la base aérea de Fairford, que acoge presencia militar estadounidense y ha llevado a la detención de siete sospechosos.

La detención de Young ha tenido lugar en su domicilio de Bedfordshire, un condado situado entre Oxford y Cambridge, en el sur del país, según informaciones recogidas por la cadena de televisión británica BBC.

Los cargos que se le imputan cubren un periodo que comprende entre el 26 de noviembre de 2024 y el 21 de mayo de 2025, cuando se llevaron a cabo acciones que buscaban "la filtración de información bajo protección".

La Policía afirma que el militar habría "obtenido, copiado, grabado y retenido información protegida con la intención de beneficiar a una potencia extranjera sabiendo o debiendo saber que ellos resultaría perjudicial para la seguridad y los intereses de Reino Unido".

Flanagan ha explicado que se ha trabajado "de forma muy coordinada con los miembros del Ministerio de defensa a medida que avanzaba la investigación para garantizar que se adoptaban medidas apropiadas para mitigar cualquier riesgo potencial vinculado a este asunto".