Imputados el presidente y el tesorero de la AFA por presuntas irregularidades en el pago de cotizaciones

MADRID 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un fiscal de lo penal económico ha imputado formalmente al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio 'Chiqui' Tapia, así como a su tesorero, Pablo Toviggino, por una presunta retención indebida de cotizaciones de la seguridad social, en una causa que ha surgido a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que estima que la deuda de los años 2024 y 2025 ascendería a más de 19.000 millones de pesos (11,7 millones de euros).

El fiscal, Claudio Navas Rial, ha impulsado la acción penal tras una denuncia presentada por la Dirección General Impositiva (DGI) de la ARCA, según han informado medios argentinos como los diarios 'La Nación' o 'Crónica'.

Del análisis de esta denuncia y de la documentación aportada "han surgido elementos suficientes para avanzar con la acción penal por los hechos investigados", según se recoge en una resolución a la que ha tenido acceso la prensa.

En su dictamen, Navas ha señalado que, pese a que la documentación bancaria refleja importantes acreditaciones de fondos durante los períodos analizados, la AFA no habría depositado dentro de los 30 días posteriores al vencimiento los importes retenidos, situación que ha derivado en la emisión y notificación de boletas de deuda por parte de ARCA.

En el contexto de este caso, el fiscal ha solicitado una serie de medidas de prueba que deberán ser autorizadas por un juez. Entre ellas, ha solicitado que el Banco Central de Argentina revele con qué entidades bancarias ha operado la AFA para que, una vez identificados esos bancos, pedirles un informe detallado de todas las cuentas que la asociación ha mantenido durante 2024 y 2025. Asimismo, el fiscal ha solicitado a la Inspección General de Justicia los estados contables presentados por la AFA correspondientes a esos mismos ejercicios.

Hasta el momento, ni Tapia ni los demás dirigentes imputados --entre los que se encuentran también el secretario general, Cristian Malaspina, y el director general, Gustavo Lorenzo-- se han pronunciado públicamente sobre la acusación.

Días atrás, no obstante, la AFA difundió un comunicado --recogido por los mismos medios-- en el que aseguraba que "no recibe ni un peso del Estado" y respaldaba la gestión de Tapia al frente de la institución desde su llegada en 2017, período en el que la selección argentina se ha alzado con el Mundial de Qatar 2022 y las Copas América de 2021 y 2024.

Esta imputación ha representado la primera acusación formal contra Tapia y Toviggino en el marco de un conjunto de causas judiciales abiertas en los últimos meses en relación con el patrimonio de altos cargos de la AFA y con el manejo financiero de la Asociación. Varias de estas investigaciones han sido promovidas en el contexto del enfrentamiento político entre el gobierno del presidente Javier Milei y la cúpula directiva del fútbol argentino.