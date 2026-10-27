Imputados en Reino Unido dos ciudadanos británicos por el incidente en la base militar de Fairford, achacado a Irán

Archivo - Imagen de archivo de militares en la base de la Real Fuerza Aérea de Reino Unido en Fairford. - U.S. Air Force / Zuma Press / Europa Press

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Antiterrorista de Reino Unido ha informado este martes de que dos de los detenidos por su presunta implicación en la preparación de un atentado terrorista contra la base aérea de Fairford de la Real Fuerza Aérea británica (RAF) han sido imputados por prestar ayuda a la Inteligencia de Irán, a la que se achaca el incidente.

Los dos hombres, identificados como Mohmed Abdulkarim y Nouman Essghir, ambos de 24 años de edad, tendrán que presentarse este mismo martes ante el Tribunal de Magistrados de Westminster en Londres, la capital del país, para hacer frente a los cargos presentados en el marco de la Ley de Seguridad Nacional de 2023.

Essghir ha sido imputado, además, por entrar en una zona restringida para "perpetrar acciones perjudiciales para Reino Unido". El jefe de la Policía Antiterrorista de Reino Unido, Laurence Taylor, ha aclarado un tercer sospechoso, un hombre de doble nacionalidad británico-iraní, ha sido finalmente puesto en libertad sin cargos.

En este sentido, ha aclarado que los otros cinco detenidos por este mismo caso continuarán de momento bajo custodia a medida que avanzan las investigaciones, según un comunicado de la Policía.

"Hemos tenido numerosos incidentes en los últimos meses y creemos que están orquestado por el Estado iraní, tal y como ya indicó el MI5 hace una semana. Estamos trabajando para intervenir, identificar y responder a la amenaza", ha afirmado, antes de instar a la población a "informar de cualquier cosa que les resulte preocupante" dado que este tipo de informaciones "pueden marcar la diferencia".

La base de Fairford, situada en en el condado inglés de Gloucestershire, ha sido usada recientemente para el despliegue de bombarderos estadounidenses en el marco del conflicto abierto en Oriente Próximo a raíz de la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

La base acoge estos bombarderos después de que el entonces primer ministro británico, Keir Starmer, diera permiso en marzo a acciones "defensivas" por parte de Estados Unidos usando instalaciones en Reino Unido, un paso duramente criticado por Teherán, que ha acusado a Londres de implicarse directamente en el conflicto del lado de Washington.

No obstante, Irán insiste en que las acusaciones vertidas en su contra en relación con este asunto son "infundadas" y ha mostrado su rechazo ante las autoridades británicas a través de los canales diplomáticos establecidos entre las partes.