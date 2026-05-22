Imputados tres policías de Brasil por obstruir la investigación sobre el asesinato de la concejala Marielle Franco

Archivo - Imagen de archivo de la Policía de Brasil. - Europa Press/Contacto/Emile Windal - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Brasil ha decidido por unanimidad imputar a tres agentes de la Policía del estado de Río de Janeiro acusados de obstruir la investigación por el asesinato de la concejala Marielle Franco y de su conductor, Anderson Gomes, en 2018.

Los magistrados han imputado a Rivaldo Barbosa, Giniton Lages y Marco Antonio de Barrios por presuntos delitos de asociación criminal armada y obstrucción a la justicia, tal y como ha indicado el tribunal, según el portal de noticias brasileño UOL.

El juez instructor del caso, Alexandre de Moraes, ha subrayado que la denuncia que presentó en su momento la Fiscalía recoge "indicios suficientes" de que los policías se sumaron al plan de los hermanos Domingos y Chiquinho Brazo (condenados como autores intelectuales del crimen) "bajo el compromiso de asegurarles impunidad".

El juez ha destacado como "especialmente grave" el caso de Barbosa, que en el momento del crimen era el director del Departamento de Homicidios de la Policía Civil del estado de Río de Janeiro, y que se habría sumado al plan bajo la promesa de "obstruir las investigaciones".

El asesinato de Franco, una destacada activista y defensora de los derechos de las minorías, tuvo lugar en marzo de 2018 en el centro de Río de Janeiro. Junto a ella falleció Anderson Gomes, conductor del vehículo en el que viajaban en el momento del ataque.

Los asesinos confesos, los expolicías Ronnie Lessa y Élcio de Queiroz, fueron arrestados un año después del atentado y en 2024 fueron condenados a largas penas de prisión.

En el caso están siendo fundamentales las declaraciones del autor material de los disparos, Lessa, a quien los hermanos Brazo contrataron junto a Queiroz para acabar con la vida de Franco por las denuncias de la concejala sobre los intereses inmobiliarios de los hermanos Brazo en zonas de Río controladas por grupos armados.