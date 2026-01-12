Imputan por agresión agravada a uno de los venezolanos tiroteados por el ICE en Portland (EEUU)

Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) - Europa Press/Contacto/Elizabeth Flores

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha imputado este lunes a Luis David Moncada un delito de agresión con arma mortífera o peligrosa contra un agente federal por supuestamente embestir con su coche durante el incidente.

Moncada es uno de los dos venezolanos tiroteados el jueves en Portland (Oregón) por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y que las autoridades vinculan con el Tren de Aragua, una organización considerada terrorista.

El pliego de cargos incluye también una acusación por estragos en propiedad federal por valor de más de 1.000 dólares (unos 856 euros). Está previsto que comparezca ante un tribunal este mismo lunes por la tarde.

Los dos venezolanos fueron parados por agentes durante un control de tráfico rutinario y, siempre según la versión de las autoridades, uno de los policías abrió fuego tras percibir un intento de atropello del conductor, Moncada. Éste y su acompañante, Yorlenys Betzabeth Zambrano-Contreras, están hospitalizados con pronóstico estable.

Este incidente se suma al ocurrido en Minneapolis, donde una estadounidense, Renee Nicole Good, murió tiroteada por un agente del ICE el pasado miércoles.