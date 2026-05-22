Incendiadas dos carpas hospitalarias en Rwampara, en RDC, donde recibían tratamiento pacientes de ébola

Incendio de las carpas hospitalarias habilitadas en Rwampara, en RDC - Europa Press/Contacto/str

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

La ONG Alianza para la Acción Médica Internacional (ALIMA, por sus siglas en inglés) ha lamentado este jueves que dos tiendas de campaña utilizadas para tratar a pacientes de ébola han sido incendiadas en el área del Hospital de Rwampara, una de las zonas de República Democrática del Congo (RDC) más afectadas por el brote de esta enfermedad, sita en la provincia de Ituri, en el noreste del país.

"Dos tiendas de campaña utilizadas para tratar a pacientes con ébola fueron incendiadas en el Hospital de Rwampara", ha precisado la organización en una nota de prensa en la cual ha indicado que de los seis pacientes que estaban siendo atendidos en esas mismas instalaciones médicas "todos" se encuentran actualmente "bajo cuidados en el hospital".

Tras advertir sobre el "peligro" que constituye lo ocurrido para la vida humana, así como la "destrucción de equipos médicos esenciales" para otorgar una atención segura a los pacientes "en el contexto de una epidemia especialmente crítica", ALIMA ha asegurado que sus equipos siguen "plenamente movilizados sobre el terreno" en "estrecha" coordinación con las autoridades sanitarias y los socios para "limitar" el impacto de este "incidente".

Pese a que la ONG no ha querido dar detalles sobre las circunstancias que han rodeado a estos hechos por los cuales pide rigor informativo en redes sociales e internet, informaciones recogidas por el portal de noticias Actualité.cd señalan que en la misma jornada un paciente sospechoso de padecer esta enfermedad falleció tras haber acudido al Hospital de Rwampara poco antes. Posteriormente, su familia trató de recuperar su cuerpo, mientras el personal sanitario trataba de disuadirlos.

Hasta el momento, el brote de ébola decretado en el noreste de República Democrática del Congo deja ya 500 casos y más de 130 muertes sospechosas en el país, siendo las zonas más castigadas por el brote las de Mongbwalu y Rwampara, en la provincia de Ituri (noreste), si bien igualmente se han registrado impactos por el ébola en Bunia y Nyakunde, también en Ituri, así como en Butembo y Goma, en la adyacente provincia de Kivu Norte.