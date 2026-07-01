Un incendio en un bloque residencial deja tres muertos cerca de Aquisgrán, en el oeste de Alemania

Archivo - Un camión de bomberos circula por una calle de Berlín el pasado abril. - Europa Press/Contacto/Michael Kuenne - Archivo

FRÁNCFORT (ALEMANIA), 1 (DPA/EP)

Un incendio en un bloque residencial ha dejado este miércoles tres muertos en la localidad de Monschau, cerca de Aquisgrán, en el oeste de Alemania, si bien las autoridades policiales han confirmado que no hay más heridos por las llamas por lo que no se prevé que aumente el balance de víctimas.

Las llamas afectaron a un edificio residencial donde viven 30 personas, aunque el fuego no se ha extendido a un centro aledaño de cuidados de ancianos y de personas con discapacidad.

Las informaciones apuntan a que el fuego se originó de madrugada, en torno a las 1.30 horas, y llevó a la rápida intervención de los servicios de emergencias que evacuaron el bloque. Se investiga todavía el origen del fuego.