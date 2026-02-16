Un incendio en un centro comercial de Marib, en el centro de Yemen, deja un menor muerto y decenas de heridos

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto, incluido un menor de edad, y decenas han resultado heridas a consecuencia de un incendio ocurrido en un centro comercial en la ciudad yemení de Marib, en el centro del país.

La agencia de noticias estatal SABA ha confirmado este domingo en su cuenta de Telegram que las llamas, extinguidas por los equipos de defensa civil, han devastado tanto los grandes almacenes conocidos como Ibn al Hajj así como algunos de los comercios aledaños.

Asimismo, ha indicado que las autoridades están investigando las causas del incendio, producido pasada la medianoche y que ha provocado la muerte de un menor de 14 años.

La Oficina de Salud Pública de la Gobernación de Marib ha confirmado el fallecimiento del adolescente en un comunicado difundido en Facebook en el que ha estimado en 30 el número de heridos, con lesiones que incluyen quemaduras en distintos grados así como inhalación de humo.

La ciudad de Marib y la homónima provincia, bajo control del Gobierno reconocido internacionalmente, son epicentro de un conflicto desatado hace más de una década y acoge miles de desplazados desde entonces en un contexto de escasez de servicios y medios para su atención sanitaria y saneamiento, protección y alojamiento.