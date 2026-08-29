Un incendio en el sur de Tripoli (Libia) deja al menos dos muertos y un herido

Archivo - Bombero en acción - Europa Press/Contacto/Watsawat Koktabtim

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Libia han confirmado este sábado que el incendio provocado el pasado viernes en una cafetería en la localidad de Abu Salim, en el sur de Tripoli, ha dejado dos muertos y un herido, según ha informado la cadena de televisión libia Al Wasat.

La Dirección de Seguridad de Libia ha informado en un comunicado publicado en sus redes sociales que el incendio originado en el 'Café Brown' fue provocado después de que se derramara gasolina sobre un generador eléctrico, lo que provocó directamente la explosión de una bombona de butano en el interior del local.

Asimismo, la Dirección ha comunicado que se ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos, mientras que equipos de la Autoridad Nacional de Seguridad ya han logrado controlar el incendio.

Libia padece apagones continuados desde mediados de julio, agravados por el fuerte repunte del consumo eléctrico ante las altas temperaturas, especialmente en verano. Esta interrupción del suministro ha forzado a numerosos comercios a recurrir a generadores de combustible, una alternativa que dispara el peligro por el almacenamiento de inflamables en las inmediaciones de los locales.