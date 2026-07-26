Los incendios en Francia dejan ya 250.000 evacuados mientras el oeste de Burdeos se pone en alerta máxima

Imagen de archivo de incendios en Gironda (Francia), a 24 de julio de 2026 - Maximilien Lamy/AFP/dpa

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de 250.000 personas han sido evacuadas por los devastadores incendios en el suroeste de Francia, sobre todo el del departamento de Gironda, cuya capital, Burdeos, todavía no está bajo orden de evacuación aunque ha comenzado a redestinar efectivos para proteger el oeste, uno de los grandes epicentros de las industrias de Ciencia y Defensa nacionales.

El Ministerio de las Fuerzas Armadas anunció que se han desplegado "expertos y recursos" para la seguridad de las instalaciones industriales (fábricas de pólvora y misiles incluidas) dispersas por la parte occidental de la región, ahora expuesta al incendio masivo de Gironda, que está asolado la zona alrededor de la cuenca de Arcachon y en preparativos ante el repunte de las temperaturas que se espera para el próximo martes.

Unas 220.000 personas han sido evacuadas por el incendio de Gironda, donde unas 42.000 hectáreas han quedado arrasadas, y otras 30.000 han tenido que escapar de las llamas en la vecina región de Las Landas, al sur, donde el fuego ha consumido 3.000 hectáreas. Los incendios han quemado unas 100.000 hectáreas de terreno en Francia desde principios de año, récord histórico.

La evacuación de la ciudad, sin embargo, está por ahora completamente descartada, como anunció esta mañana el alcalde Thomas Cazenave. "El fuego está a las afueras pero no está avanzando por el flanco occidental de la ciudad", ha explicado este mediodía ante los medios. En ese momento, las llamas se encontraban todavía a 25 kilómetros de la urbe y a 15 de su comunidad periférica más amenazada, Martignas-sur-Jalle.

La prefecta de Gironda, Sophie Broca, ha avisado de que la situación es "increíblemente grave" y anunciado que no permitirá "el regreso de los evacuados a las comunidades ni el desarrollo de la actividad laboral" como mínimo durante el lunes "hasta que el incendio esté controlado" porque "circunstancias excepcionales exigen medidas excepcionales".

Todo ello porque "a partir del martes, lamentablemente, las temperaturas volverán a subir y regresaremos a mínimos muy altos, de 38 y 40 grados", ha indicado la prefecta. "Este es un factor que podría, y uso el condicional, agravar el fenómeno", ha avisado. En total, 240 viviendas quedaron destruidas en Gironda, según la Prefectura. Si bien hasta el momento no hay constancia de víctimas civiles, 75 bomberos resultaron heridos, diez de los cuales tuvieron que ser evacuados.