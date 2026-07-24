Los incendios en el sur de Francia calcinan más de 12.000 hectáreas y obligan a evacuar a 44.000 personas

Incendio en un bosque en Fontainebleau, en Francia. - Europa Press/Contacto/Sebastien Toubon

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los incendios que afectan al departamento de Gironda, en el sur de Francia, han calcinado ya más de 12.000 hectáreas y obligado a las autoridades a evacuar a 44.000 personas en las dos últimas jornadas.

Según han informado las autoridades regionales, el fuego arrasa el norte de la cuenca de Arcachon y ya "destruido" más de 12.500 hectáreas de bosque. "Las condiciones meteorológicas siguen siendo desfavorables, con rachas de viento que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora y tormentas secas que podrían estallar de forma localizada", ha añadido la prefectura en una actualización recogida por el diario 'Le Monde'.

Pese a la gravedad del incendio y de que afecta a una región turística, cerca de la ciudad de Burdeos, no hay que lamentar víctimas mortales.

En total, el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, ha informado de que 40.000 personas han sido evacuadas en el departamento de Gironda y otras 23.000 en las Landas "a título preventivo" y "para proteger a las poblaciones de los incendios en curso".

"Estas evacuaciones, organizadas según procedimientos probados, dan testimonio de la anticipación y la movilización de la totalidad de los servicios del Estado", ha recalcado Nuñez, quien ha recalcado el "compromiso ejemplar" de las fuerzas de seguridad, subrayando que 330 gendarmes están ayudando con las evacuaciones y acompañan a los habitantes en esta situación.

"Dirijo todo mi apoyo a los habitantes obligados a abandonar su domicilio. A los bomberos que luchan, agradezco también a los alcaldes, a las asociaciones acreditadas de seguridad civil y a la totalidad de los actores movilizados al lado de los servicios del Estado", ha indicado, para reiterar que su compromiso "es esencial para proteger a los franceses frente a esta prueba".

En otro incendio, declarado este martes, más de 3.700 hectáreas han sido arrasadas en el departamento de Var, en el sureste, del país, aunque en este caso la situación meteorológica es "bastante favorable", ha informado el ministro del Interior francés.

MENSAJE DE APOYO DE LÍDERES EUROPEOS

Ante la situación que atraviesa Francia, el canciller alemán, Friedrich Merz ha calificado de "devastadores" los incendios y expresado que está lista para ayudar a Francia en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la UE. "Nuestros pensamientos están con las personas afectadas, así como con los equipos de intervención", ha indicado.

En la misma línea, el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, ha recalcado su apoyo a Francia. "Cuando las personas, la naturaleza y las sociedades están amenazadas, los países europeos deben poder apoyarse mutuamente", ha afirmado, confirmando el envío de ayuda a través del mecanismo europeo.

En concreto, ha señalado que Estocolmo envía hidroaviones para combatir a los incendios. "El esfuerzo demuestra la fortaleza de la preparación civil de Suecia. Que podamos movilizar recursos rápidamente y ayudar a otro país es una prueba clara de la capacidad que estamos construyendo", ha indicado.