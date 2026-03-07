India confirma que un buque de guerra iraní está atracado desde el miércoles en el puerto de Cochín

Archivo - Imagen de archivo de simulacros de una fragata iraní en Omán - Europa Press/Contacto/Iranian Army Office

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno indio ha confirmado que un buque de guerra iraní lleva días atracado en uno de sus puertos en el suroeste del país, donde llegó antes del hundimiento de una fragata de la Marina de Irán que regresaba de ejercicios en precisamente en India tras un ataque de un submarino estadounidense.

Teherán se comunicó con Nueva Delhi el 28 de febrero para acoger urgentemente al 'Lavan', alegando problemas técnicos. La solicitud fue aprobada el 1 de marzo y el buque ha permanecido atracado en Cochín desde el miércoles, con su tripulación de 183 miembros alojada en instalaciones navales allí, han añadido fuentes oficiales indias bajo condición de anonimato a Bloomberg.

Permitir el atraque del buque iraní cuando enfrentaba dificultades "fue lo más humano" en ese momento, ha confirmado por otro lado el ministro de Asuntos Exteriores de India, S. Jaishankar, en un evento este sábado.

El atraque se produce en un momento delicado. A principios de esta semana, Estados Unidos hundió la fragata iraní 'Dena' frente a las costas de Sri Lanka, cuando el buque regresaba tras participar en un ejercicio naval internacional organizado por India.

El ataque dejó más de 100 marineros desaparecidos o presuntamente muertos. Esto ha llevado el conflicto de Oriente Medio a las puertas de India, poniendo al primer ministro Narendra Modi en una posición difícil, ya que su gobierno sigue evitando tomar partido en un conflicto cada vez más amplio.

Sri Lanka, que rescató a 32 marineros del 'Dena', tomó a principios de esta semana el control de otro buque iraní, el 'Bushehr', que también experimentó problemas técnicos en sus aguas.