India convoca al embajador de Irán para protestar por la muerte de un nacional en un ataque contra un barco en Ormuz

Archivo - Imagen de archivo de barcos en el estrecho de Ormuz. - Wen Xinnian / Xinhua News / Europa Press / Contact

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de India han presentado este martes una protesta formal ante las autoridades de Irán por la muerte de un nacional indio a raíz de los ataques con misiles iraníes perpetrados el lunes contra dos cargueros en el estrecho de Ormuz, donde también se registró una decena de heridos.

El Ministerio de Exteriores, que ha explicado que esta nota de protesta ha sido presentada tras convocar al 'número dos' de la Embajada de Irán en India, ha señalado en un comunicado que el ciudadano en cuestión formaba parte de una tripulación de 46 personas, ente ellas 30 indios, que se encontraban abordo de dos buques de bandera emiratí --el 'MT Al Bahiyá' y el 'MT Mombasa'-- en el momento del ataque, cuando transitaban el estrecho.

"India está profundamente preocupada por los ataques perpetrados contra estos buques durante su tránsito por el estrecho de Ormuz. (...) De los 12 ciudadanos indios a bordo del 'MT Al Bahiyá', uno falleció trágicamente y otro resultó herido", ha indicado el Ministerio en un comunicado.

Asimismo, ha detallado que de los 18 ciudadanos indios a bordo del 'MT Mombasa', 9 resultaron heridos, dos de ellos de gravedad. "Extendemos nuestras más sentidas condolencias a la familia del ciudadano indio fallecido y deseamos una pronta recuperación a los heridos. Nuestra Embajada en Emiratos Árabes Unidos están siguiendo de cerca la situación y está en contacto con las autoridades emiratíes para garantizar toda la asistencia posible a los marineros indios afectados", ha manifestado.

"Condenamos enérgicamente estos ataques y actos de violencia contra la gente de mar, que perturban la navegación libre y segura a través de vías marítimas internacionales como el estrecho de Ormuz", ha resaltado, al tiempo que ha lamentado la "reanudación de los ataques y el aumento de la violencia en la región".

"Hacemos un llamamiento al cese inmediato de la violencia y a la reanudación del diálogo y la diplomacia en aras de la paz, la seguridad y la estabilidad en la región. En particular, deben cesar los ataques contra el transporte marítimo comercial y la infraestructura civil en la región para que se pueda restablecer cuanto antes la navegación y el comercio libre y sin obstáculos a través de las vías marítimas internacionales, de acuerdo con el Derecho Internacional", ha zanjado.