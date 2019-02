India ilegaliza un partido islamista de Cachemira por actividades "subversivas"

Publicado 28/02/2019 20:05:33 CET

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de India han ilegalizado este jueves el partido islamista cachemir Jamaat-e-Islami (JeI) por su presunta participación en actividades "subversivas" y sus contactos con organizaciones armadas que operan en la región, en disputa con Pakistán.

La formación ha sido ilegalizada bajo el Acta de Actividades Ilegales, según fuentes citadas por la agencia india de noticias PTI, tras una reunión encabezada por el primer ministro del país, Narendra Modi.

La decisión ha sido adoptada en el marco de las tensiones entre ambos países a raíz del atentado perpetrado el 14 de febrero en la localidad de Pulwama, en la zona de Cachemira controlada por Nueva Delhi, que se saldó con la muerte de 40 miembros de las fuerzas de seguridad.

Asimismo, ha llegado horas después de que el primer ministro paquistaní, Imran Jan, anunciara que Islamabad liberará el viernes, "como gesto de paz", al piloto de la Fuerza Aérea india capturado el miércoles tras haber sido derribado su avión militar por adentrarse en espacio aéreo paquistaní.

"Cuando sucedió el atentado de Pulwama, nos culparon en 30 minutos", ha lamentado, antes de acusar a los medios indios de haber creado "una histeria de guerra". "Nuestros medios han mostrado solidaridad y han actuado de forma responsable", ha dicho.

Sobre los incidentes del miércoles, cuando Pakistán derribó dos aviones militares de la Fuerza Aérea india y capturó a un piloto, ha afirmado que Pakistán ya sabía que India pretendía "hacer algo". "El único propósito de nuestro ataque era demostrar nuestra capacidad y voluntad. No queríamos causar ninguna víctima porque queríamos actuar de manera responsable", ha subrayado.

Jan ha acusado a India de haber violado la Carta de Naciones Unidas con su ataque en suelo paquistaní, lanzado contra un supuesto campamento de milicianos del grupo que reivindicó el atentado del 14 de febrero. "India nos ha dado hoy un informe, dos días después de que nos atacaran", ha explicado.

"Los países se arruinan por errores de cálculo. La guerra no es la solución. Si India realiza alguna acción, tendremos que responder", ha advertido el jefe del Gobierno paquistaní, antes de pasar a criticar a India por su comportamiento en Cachemira.

"En un momento dado, los líderes cachemires no querían la separación pero por las brutalidades de India ahora todos piden la independencia", ha señalado. "¿Durante cuánto tiempo va a ser culpado Pakistán por todo lo que pasa en Cachemira? ¿Durante cuánto tiempo se le va a pedir que actúe sin ninguna prueba?", ha planteado.

Jan ha avisado de que el tema de Cachemira es importante y ha reclamado a la comunidad internacional que garantice que la tensión no vuelve a aumentar. "No lleven esto más lejos. Pakistán se verá obligado a responder", ha asegurado. "Confío en que la comunidad internacional juegue su papel para garantizar que la situación no empeora más", ha subrayado.