India mantiene conversaciones con Ucrania y Rusia sobre el envío de grano y combustible a través del mar Negro

Archivo - El ministro de Exteriores de India, Subrahmanyam Jaishankar. - Volodymyr Tarasov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de India, Subrahmanyam Jaishankar, ha afirmado que el país está manteniendo conversaciones con las autoridades de Ucrania y Rusia sobre el envío de grano y combustible a través del mar Negro en un intento por proteger sus cadenas de suministro regionales y garantizar la estabilidad de los cargamentos.

Así, ha recalcado que Nueva Delhi "apoya la diplomacia" entre las partes después de más de cuatro años de invasión, pero ha revelado por primera vez que el país esté trasladando mensajes entre las partes sobre posibles acuerdos marítimos en la zona, según el diario 'The Hindu'.

Sobre la relación con Rusia, ha hecho hincapié en que goza de buena salud y ha agradecido el apoyo de Moscú "en los malos momentos", mientras que ha llamado a Estados Unidos "potencia solitaria".

"Tenemos conversaciones con Rusia y Ucrania sobre la necesidad de diálogo y diplomacia", ha apuntado, al tiempo que ha incidido en la importancia de "ser de ayuda, empezando por la seguridad en el mar Negro y el asunto naval". "Después podremos ir más allá para hacer frente a algunas preocupaciones que van surgiendo de forma inmediata entre las partes sobre la exportación de grano y energía", ha apuntado. "Esas son conversaciones que están abiertas ahora mismo", ha añadido.

Esta es la primera vez que Jaishankar divulga detalles sobre sus conversaciones durante sus recientes visitas a Ucrania y Rusia, así como de su diálogo con los ministros de Exteriores de Ucrania de ambos países durante la Asamblea General de la ONU la semana pasada.

El primer ministro de India, Narendra Modi, se reunió entonces con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en Francia en junio y se ha reunido en dos ocasiones con el presidente ruso, Vladimir Putin, durante el último mes. En dichos encuentros, planteó públicamente la necesidad de pasar de las "guerras interminables" al "fin de la guerra".