India ordena a los fabricantes de teléfonos móviles preinstalar una aplicación de ciberseguridad estatal

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de India han ordenado a los fabricantes de teléfonos móviles preinstalar una aplicación de ciberseguridad estatal que ya ha suscitado críticas por parte de voces opositoras y empresas tecnológicas.

El Ministerio de Telecomunicaciones de India ha indicado que su objetivo es hacer frente a los fraudes, los delitos cibernéticos y los 'hackeos' de estos dispositivos, además del hurto de móviles para cometer a posteriori delitos de fraude.

La medida ha levantado la polémica en el país, por lo que las autoridades han matizado que este programa, 'Sanchar Saathi', sí podrá ser eliminado por los usuarios en caso de que sea necesario, si bien estará incluido en todos los teléfonos vendidos en India.

El ministro de Comunicaciones, Jyotiraditya Scindia, ha negado así las informaciones difundidas en un inicio y que apuntaban a que la aplicación no podría ser eliminada, según informaciones recogidas por el diario 'The Hindustan Times'.

"Es como con el resto de aplicaciones. Cuando compras un teléfono, muchos vienen con Google Maps. Si no quieres usarlo, lo puedes borrar", ha explicado, en un intento por reducir la tensión. Sin embargo, la aplicación Google Maps, precisamente, no puede ser eliminada del todo de los teléfonos Android, simplemente puede ser deshabilitada.

En este sentido, ha afirmado que "no todo el mundo sabe ahora mismo que existe una aplicación que puede protegerle del fraude y es nuestra obligación difundir esta información".