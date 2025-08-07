India prohíbe la publicación de una veintena de libros en Cachemira por contenido "secesionista"

Imagen de archivo de un hombre leyendo un libro en una librería de Cachemira. - Europa Press/Contacto/Basit Zargar

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de India ha prohibido este jueves la publicación de 25 libros en la región de Cachemira bajo su control por presentar contenido "secesionista" al considerar que los escritores de estos ejemplares tienen como objetivo "propagar narrativas falsas" sobre la zona en disputa con Pakistán.

Así lo ha confirmado el Gobierno del estado indio de Jammu y Cachemira, que ha apuntado a autores como Arundhati Roy y A.G. Nooran como figuras que incitan a la secesión en la región, de mayoría musulmana.

"Juegan un papel fundamental a la hora de manipular a los jóvenes, glorificar el terrorismo e incitar a la violencia contra el Estado de India", han alertado las autoridades locales, según informaciones recogidas por el diario 'The Indian Express'.

En este sentido, ha acusado a estos libros de servir para "radicalizar a los más jóvenes y distorsionar hechos históricos". "Promueven un camino hacia la violencia", han aseverado.

La región de Cachemira, de mayoría musulmana, fue dividida entre India y Pakistán tras lograr la independencia del Imperio Británico en 1947. Sin embargo, ambos países reclaman la totalidad del territorio. Grupos rebeldes han tratado desde los años 80 de lograr la independencia de India mediante el uso de la fuerza.