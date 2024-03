India rescata a más de 20 tripulantes del buque atacado por los hutíes frente a las costas de Yemen

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Armada de India ha confirmado el rescate de más de 20 tripulantes del buque atacado el miércoles desde Yemen por los rebeldes hutíes cuando navegada por aguas del golfo de Adén, suceso que se saldó con tres muertos, en el primer incidente mortal desde el inicio de los ataques del grupo en respuesta a la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza.

#IndianNavy's swift response to Maritime Incident in #GulfofAden.

Barbados Flagged Bulk Carrier MV #TrueConfidence reported on fire after a drone/missile hit on #06Mar, approx 54 nm South West of Aden, resulting in critical injuries to crew, forcing them to abandon ship.… pic.twitter.com/FZQRBeGcKp