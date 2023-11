Indonesia niega que un hospital construido en Gaza con fondos indonesios esté sobre túneles de Hamás

Yakarta recalca que el Hospital Indonesio fue construido "para cubrir las necesidades médicas del pueblo palestino en Gaza"



MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Indonesia ha rechazado este martes las acusaciones vertidas por el Ejército de Israel sobre la existencia de túneles bajo el Hospital Indonesio, situado en el norte de la Franja de Gaza y construido con fondos indonesios, en medio de la ofensiva militar israelí contra el enclave tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"El Hospital Indonesio es una instalación construida por el pueblo indonesio con objetivos humanitarios y para cubrir las necesidades médicas del pueblo palestino en Gaza", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores indonesio, Muhamad Iqbal.

Así, ha explicado que las instalaciones "están gestionadas totalmente por las autoridades palestinas en Gaza, si bien de vez en cuando acuden voluntarios indonesios para ayudar", tal y como ha recogido la agencia estatal indonesia de noticias, Antara.

El jefe del equipo de construcción de las instalaciones, Farid Thalid, tildó el lunes de "falsas" las afirmaciones de Israel, mientras que el Comité Médico de Rescate de Emergencia (MER-C), la organización que financia el hospital, recalcó que el centro "no tiene papel alguno en actividades militares o lazos con ninguna organización que no sea médica", según 'The Jakarta Post'.

El portavoz del Ejército de Israel, Daniel Hagari, afirmó el domingo que contaba con pruebas sobre el uso de instalaciones médicas de Gaza, incluido el Hospital Indonesio, con finalidades militares, incluida la existencia de una red de túneles debajo de este centro médico.

Israel ha llevado a cabo numerosos ataques contra instalaciones médicas, escuelas e instalaciones de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) afirmando que Hamás opera desde ellas o en túneles que se extienden bajo su superficie, lo que ha desencadenado numerosas condenas internacionales.

De hecho, el Ejército israelí ha confirmado en las últimas horas que llevó a cabo un ataque en la noche del lunes contra los alrededores del Hospital Al Quds tras "localizar a varios terroristas de Hamás que se habían atrincherado en un edificio cercano" al centro.

En este sentido, ha afirmado que los sospechosos "planeaban lanzar un ataque" contra las fuerzas israelíes y ha subrayado que el bombardeo "ha causado explosiones secundarias significativas, lo que es muestra de la presencia de un arsenal de armas de la organización terrorista Hamás en una zona civil".

Previamente, la Media Luna Roja Palestina había denunciado a través de su cuenta en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, que las fuerzas israelíes habían atacado con dos proyectiles "los alrededores del Hospital Al Quds, aproximadamente a 50 metros de la puerta del hospital".

Israel lanzó su ofensiva tras los ataques del 7 de octubre, que se saldaron con cerca de 1.400 muertos y más de 240 secuestrados, según las autoridades israelíes. Las autoridades de la Franja, controlada por Hamás, han confirmado hasta la fecha más de 10.000 muertos, incluidos más de 4.100 niños, mientras que más de 160 palestinos han muerto a manos de las fuerzas israelíes o en ataques perpetrados por colonos en Cisjordania y Jerusalén Este.