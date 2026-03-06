Indonesia prohíbe el acceso a las redes sociales para los menores de 16 años

Archivo - Imagen de archivo del logotipo de TikTok - Europa Press/Contacto/Mateusz Slodkowski - Archivo

El Gobierno de Indonesia ha anunciado este viernes que a finales de este mes entrará en vigor la prohibición del acceso a "plataformas sociales de alto riesgo" para los menores de 16 años, quienes a partir del 28 de marzo verán impedido su acceso a redes como YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, X o Roblox.

"Esta decisión", ha anunciado Ministerio de Comunicación, "se ha tomado porque las amenazas en el espacio digital para los niños son cada vez más reales: pornografía, ciberacoso, fraude en línea y adicción digital".

Si bien el Gobierno admite que esta decisión "puede representar una incomodidad en un primer momento", también esgrime que no se puede "quedarse callado" mientras "el futuro de los niños corre peligro".

La ministra de Comunicación y Asuntos Digitales, Meutya Hafid, no ha proporcionado detalles sobre la forma exacta que adquirirá un proceso que se desarrollará "de forma gradual hasta que las empresas afectadas cumplan plenamente con la regulación" existente.

Indonesia, el cuarto país más poblado del mundo, tiene una de las mayores poblaciones en línea del Sudeste Asiático, con decenas de millones de niños y adolescentes que utilizan las redes sociales y los juegos en línea.

Las autoridades han expresado cada vez más su preocupación por los efectos del exceso de tiempo frente a la pantalla, la ciberdelincuencia y el contenido dañino en los jóvenes usuarios.