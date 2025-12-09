Un informe concluye que el MI5 encubrió a un espía británico infiltrado en el IRA e implicado en asesinatos

Archivo - El excomisario de Policía de Bedforshire Jon Boutcher con el primer ministro británico, Keir Starmer - Charles Mcquillan/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una investigación policial ha determinado este martes que el servicio de seguridad de Reino Unido, el MI5, encubrió a un espía británico infiltrado en el servicio de seguridad interna del Ejército Republicano Irlandés e involucrado en al menos 14 asesinatos y 15 secuestros durante su trabajo encubierto.

La 'Operación Kenova', investigación liderada por el ex comisario de Policía de Bedforshire, Jon Boutcher, ha concluido tras nueve años de trabajo en un informe de 166 páginas que el MI5 "participó en la asignación de tareas" del topo, llamado Freddie Scappaticci, pero no identificado de forma oficial en el informe.

"El MI5 estaba al tanto del reclutamiento de 'Stakeknife' (nombre en código del espía) desde el principio y conocía su identidad, su papel dentro del Ejército Republicano Irlandés Provisional y su unidad de Seguridad Interna, así como su participación en el secuestro e interrogatorio de presuntos agentes que posteriormente fueron asesinados", reza el texto.

Asimismo, el informe detalla que el MI5 "tenía acceso automático a toda la información" del topo y por tanto, "estaba al tanto de su participación en delitos graves" y de su "criminalidad totalmente injustificable", incluyendo asesinatos.

La investigación alude además a una serie de materiales que el MI5 encontró a mediados de marzo de 2024 sobre el caso poco después de que el Ministerio Público decidiera no presentar cargos contra cinco militares retirados y siete presuntos miembros del IRA vinculados con el topo por falta de pruebas.

"La revelación de más material sobre el MI5 fue la culminación de varios incidentes que podrían interpretarse negativamente como intentos del MI5 de restringir la investigación, hacer perder el tiempo, evitar cualquier procesamiento relacionado con 'Stakeknife' y ocultar la verdad", reza la investigación.

En este sentido, ha señalado que este material "no habría alterado las decisiones de la Fiscalía", si bien "se perdieron" líneas de investigación. Este tipo de acciones fueron llevadas a cabo por un "aparente y perverso sentido de lealtad" al topo, fallecido en abril de 2023 a los 77 años de edad.

Las pesquisas, que han costado alrededor de 40 millones de libras esterlinas, revelan que los agentes de la Unidad de Investigación de la Fuerza (FRU) --unidad de Inteligencia encubierta del Cuerpo de Inteligencia del Ejército británico-- "sacaron" al espía de Irlanda del Norte de vacaciones a pesar de que era requerido por la Policía por "conspiración para asesinar y privación ilegal de la libertad".

Hijo de inmigrantes italianos, Scappaticci se unió al IRA Provisional en 1969 y ofreció su servicios como espía a las autoridades británicas. Trabajó en el conocido como "escuadrón de la nuca", encargado de torturar y ejecutar a personas acusadas de ser informantes.

Otro informe de la comisión, que inició sus trabajos en 2016, determinó en marzo de 2024 que las labores del espía británico --conocido como el huevo de oro--, aunque era "sin dudas un activo de enorme importancia", acabaron "costando más vidas de las que salvó".

El ministro para Irlanda del Norte del Gobierno británico, Hilary Benn, ha señalado este martes en un comunicado que la conducta descrita del presunto agente infiltrado --que tenía su propia subunidad para gestionar la información que recopilaba-- y su papel es "profundamente inquietante".

"No debería haber ocurrido. En las últimas décadas se han introducido reformas significativas en la práctica de la gestión de agentes, incluso a través de la legislación", ha indicado, reiterando que el uso de agentes "está sujeto a una estricta regulación".