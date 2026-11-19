Archivo - Daños provocados por un bombardeo saudí en la provincia de Taiz (Yemen), controlada por los rebeldes hutíes - Yin Ke / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los rebeldes hutíes de Yemen han denunciado este jueves una serie de ataques atribuidos a Arabia Saudí contra la provincia de Taiz, incluidos bombardeos contra un hotel de la ciudad de Moca, donde han informado de al menos tres muertos y diez heridos, y contra la localidad de Al Shaab, al este de la capital regional, donde ha resultado dañado "el único centro que presta servicios de diálisis a pacientes con insuficiencia renal en la provincia".

En la estratégica ciudad de Moca, situada frente al mar Rojo, "se prevé que el número de víctimas aumente a medida que continúan las operaciones de búsqueda y rescate en el lugar del ataque", ha señalado en una publicación en redes sociales el portavoz de la cartera de Salud hutí, Anis al Asbahi.

Poco después, el propio vocero ha vuelto a hacer uso de sus redes para difundir un comunicado en el que su cartera "condena enérgicamente los bombardeos contra la localidad de Al Shaab, en Al Hoban", zona situada al este de la ciudad de Taiz. "Estos ataques han causado daños en el centro de diálisis de Al Hoban, el único centro que presta servicios de diálisis a pacientes con insuficiencia renal en dicha gobernación", ha agregado.

Horas antes, Al Asbahi transmitía un balance de víctimas actualizado a medianoche de este jueves de 397 muertos y 895 heridos desde el inicio de la escalada bélica.

DENUNCIA LA MUERTE DOS PRISIONEROS QUE IBAN A SER INTERCAMBIADOS

Paralelamente, el portavoz de Salud ha denunciado en otra declaración "la muerte de dos prisioneros, Daifalá Mohamed Sad Abdulá al Afiri y Hashed Hasán Tabet Ahmed al Afiri, quienes formaban parte de un acuerdo de intercambio de prisioneros en proceso de negociación".

En concreto, sus decesos se han producido "a causa de torturas en un caso y como resultado de negligencia médica en el otro", ha asegurado, afirmando que sus muertes "constituyen un crimen que representa una grave violación de los Convenios de Ginebra y del Derecho Internacional Humanitario".

"Este crimen no prescribirá, y se hará justicia", ha subrayado, defendiendo que "garantizar justicia y equidad para las víctimas, así como exigir responsabilidades a los autores, sigue siendo una obligación legal, moral y humanitaria que no admite concesiones".