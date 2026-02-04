La Inteligencia alemana asegura que Rusia dedica un 66% más a gasto militar de lo que declara

Miembro de las Fuerzas Armadas rusas en una misión de combate en la región ocupada de Donestsk. - Europa Press/Contacto/Dmitry Yagodkin

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Federal de Inteligencia de Alemania, (BDN, por sus siglas en alemán) ha asegurado este miércoles que Rusia dedica un 66% más a gasto militar de las cifras que declara oficialmente, siendo en 2025 "aproximadamente la mitad del presupuesto total" del Estado ruso.

Según un análisis publicado por el BND, el gasto militar y bélico de Rusia es "significativamente mayor" de lo declara en los últimos años. Los datos de la Inteligencia alemana apuntan que el gasto militar ruso sobrepasará los 240.000 millones de euros, más del doble que el presupuesto que dedicaba Moscú en 2022, cuando lanzó el ataque a gran escala contra Ucrania.

En concreto, señala un incremento "drástico" del gasto militar ruso cada año desde el comienzo de la invasión del país vecino y estas cifras serían mucho mayor si se aplicaran las métricas de la OTAN para inversión en Defensa.

La Inteligencia germana apunta que la interpretación rusa de "gasto de defensa" difiere significativamente de la definición que tienen los aliados de la OTAN, por lo que afirma que el análisis de los datos presupuestarios muestra que, en los últimos años, el presupuesto militar de Moscú ha sido hasta un 66% superior al declarado.

Entre las partidas que no se incluyen en el gasto en Defensa están proyectos de construcción del Ministerio de Defensa con carácter militar o los beneficios sociales para miembros de las Fuerzas Armadas.

Berlín recalca que estos fondos se utilizan no solo para la guerra contra Ucrania, sino también para el desarrollo y la expansión de capacidades militares adicionales, en las cercanías de Ucrania, resaltando que estas cifras "ilustran la creciente amenaza que Rusia representa para Europa".