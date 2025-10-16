La Inteligencia de Reino Unido alerta de las crecientes amenazas procedentes de Rusia, China e Irán

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ken McCallum, jefe del MI5, el servicio de Inteligencia interior de Reino Unido, ha alertado este jueves de que el país hace frente a una creciente amenaza procedente de países como Rusia, China e Irán, además de por parte de grupos terroristas como Estado Islámico y Al Qaeda, que buscan "incitar" a ciudadanos que ya se encuentran en el territorio para sacar adelante sus planes.

Así, ha alertado de que el riesgo que supone el terrorismo es "alto" y ha denunciado que Londres hace frente a "una nueva era del terrorismo y las amenazas contra el Estado". "El MI5 está haciendo frente un número casi récord de amenazas de este tipo", ha advertido en su discurso anual.

"Se trata de la mayor misión del MI5 desde el 11 de septiembre", ha afirmado, al tiempo que ha señalado que se ha producido un aumento del 35 por ciento en las investigaciones sobre presuntas amenazas por parte de individuos vinculados a los tres países citados anteriormente.

En este sentido, ha puntualizado que los "actores estatales chinos representan amenazas diarias para la seguridad nacional de Reino Unido". "Estos países suelen usar métodos de espionaje pero también otros más feos que encajan en el modus operandi terrorista", ha advertido, según informaciones recogidas por la cadena de televisión BBC.

Estos casos de espionaje, ha dicho, incluyen actos relacionados con el Parlamento británico y universidades de todo el país, pero también con infraestructura de vital importancia para Reino Unido.

"A lo largo de la última semana solamente hemos tenido que intervenir para evitar actividad sospechosa realizada por actores chinos y que supone una preocupación en materia de seguridad", ha apostillado.