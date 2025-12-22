La Inteligencia turca detiene a un líder de Estado Islámico en la frontera entre Afganistán y Pakistán

Archivo - Banderas turcas en Estambul - Europa Press/Contacto/Alexander Ryumin - Archivo

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de Inteligencia de Turquía (MIT) han detenido en la frontera entre Afganistán y Pakistán a un líder de Estado Islámico Provincia de Jorasán (ISKP), nombre oficial de la filial en la región, y ha sido trasladado de vuelta a su país de origen.

Las autoridades han identificado al detenido como Mehmet Goren, alias 'Yahya', que había cruzado desde Turquía a la zona afgano-paquistaní y había alcanzado una posición de liderazgo en campamentos del grupo yihadista en la región, ha informado la agencia de noticias turca Anatolia.

Según las "meticulosas investigaciones realizadas", Goren ha sobrevivido a varios bombardeos contra yihadistas en territorio paquistaní y era el encargado de llevar a cabo ataques suicidas en nombre de Estado Islámico contra civiles en Afganistán, Pakistán, Turquía y Europa.

Ankara también ha determinado que Goren operaba con Ozgur Altun, alias 'Abu Yasir al Turki', máximo responsable turco de Estado Islámico, arrestado a mediados de este año en una operación conjunta entre los servicios de Inteligencia de Turquía y Pakistán, y considerado un elemento clave en los aparatos de propaganda y logística.

ISKP ha reivindicado la autoría de diversos atentados en Afganistán, Pakistán y otros países durante los últimos años, incluido uno perpetrado en marzo de 2024 en una sala de conciertos en la capital de Rusia, Moscú, que dejó más de 140 muertos.