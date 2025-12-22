La Inteligencia turca detiene a un líder de Estado Islámico en la frontera entre Afganistán y Pakistán

Archivo - Banderas turcas en Estambul
Archivo - Banderas turcas en Estambul - Europa Press/Contacto/Alexander Ryumin - Archivo
Europa Press Internacional
Publicado: lunes, 22 diciembre 2025 18:37
Seguir en

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de Inteligencia de Turquía (MIT) han detenido en la frontera entre Afganistán y Pakistán a un líder de Estado Islámico Provincia de Jorasán (ISKP), nombre oficial de la filial en la región, y ha sido trasladado de vuelta a su país de origen.

Las autoridades han identificado al detenido como Mehmet Goren, alias 'Yahya', que había cruzado desde Turquía a la zona afgano-paquistaní y había alcanzado una posición de liderazgo en campamentos del grupo yihadista en la región, ha informado la agencia de noticias turca Anatolia.

Según las "meticulosas investigaciones realizadas", Goren ha sobrevivido a varios bombardeos contra yihadistas en territorio paquistaní y era el encargado de llevar a cabo ataques suicidas en nombre de Estado Islámico contra civiles en Afganistán, Pakistán, Turquía y Europa.

Ankara también ha determinado que Goren operaba con Ozgur Altun, alias 'Abu Yasir al Turki', máximo responsable turco de Estado Islámico, arrestado a mediados de este año en una operación conjunta entre los servicios de Inteligencia de Turquía y Pakistán, y considerado un elemento clave en los aparatos de propaganda y logística.

ISKP ha reivindicado la autoría de diversos atentados en Afganistán, Pakistán y otros países durante los últimos años, incluido uno perpetrado en marzo de 2024 en una sala de conciertos en la capital de Rusia, Moscú, que dejó más de 140 muertos.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado