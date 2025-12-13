Las inundaciones de finales de noviembre en el oeste de Indonesia dejan ya más de un millar de fallecidos

Imagen de archivo de inundaciones en Indonesia - Europa Press/Contacto/Claudio Pramana

MADRID 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El último balance de las autoridades indonesias eleva ya a 1.003 los fallecidos por las devastadores inundaciones que comenzaron a finales de noviembre en el oeste de Indonesia, en el norte de la isla de Sumatra, y que han provocado además más de 5.400 heridos, mientras que otras 218 personas todavía siguen desaparecidas.

La Agencia Nacional de Mitigación de Desastres (BNPB, por sus siglas en inglés) estima este sábado que 3,3 millones de personas han terminado afectadas por el paso del ciclón 'Senyar', que tocó tierra el 26 de noviembre en Sumatra, acompañado de lluvias torrenciales, deslizamientos de tierra e inundaciones por doquier.

Asimismo, ha especificado que hay 52 distritos afectados por la emergencia y ha cifrado en unas 158.000 las casas que han sufrido daños durante el desastre, que deja además daños en 1.200 instalaciones públicas, entre ellas 219 centros sanitarios, 581 escuelas y 145 puentes, a día de hoy.

Las autoridades han alertado de que la destrucción provocada por estas lluvias es severa y se debe a la cantidad de agua registrada durante un periodo de tiempo prolongado. No obstante, el país está iniciando su época de lluvias, lo que ha hecho saltar las alarmas en otros puntos del país que de momento no se han visto tan afectados.

Las lluvias torrenciales registradas durante las últimas semanas en varios países de Asia se han saldado hasta la fecha con más de 1.700 y cientos de desaparecidos, en una región que hace frente a unas de las peores inundaciones y corrimientos de tierra en décadas.