Las inundaciones en Gaza dejan 70.000 tiendas de desplazados palestinos anegadas

Inundaciones en la Franja de Gaza - Hadi Daoud / Zuma Press / Europa Press

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las intensas lluvias en la Franja de Gaza han provocado en las últimas doce horas inundaciones que han dejado anegadas unas 70.000 tiendas de campaña de la población palestina desplazada por la ofensiva militar israelí contra el enclave, lo que agrava aún más la ya precaria situación de los desplazados.

Además, hay dos palestinos heridos en el norte de la Franja por la caída de un muro por las lluvias, una construcción que había resultado dañada previamente por un bombardeo israelí.

Unas 270.000 tiendas de campaña sirven para alojar a las familias de desplazados en la Franja de Gaza. Más de 400.000 personas viven en zonas inundables o junto a la costa, lo que las hace más vulnerables a las inundaciones durante el invierno. A todo ello se suma la falta de combustible y suministros básicos por el bloqueo israelí.

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que gobierna Gaza, ha denunciado a Israel y a la comunidad internacional por su responsabilidad en la "catástrofe humanitaria" que vive el enclave palestino. En particular señala el fracaso de la comunidad internacional y del Consejo de Paz incluido en el plan de paz para Gaza elaborado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El portavoz de Hamás Hazem Qasem ha mencionado en particular al representante del Consejo de Paz, por su "fracaso en lograr la entrada de ayuda humanitaria y el silencio ante el crimen del bloqueo impuesto sobre más de dos millones de palestinos".

Ha pedido así que se obligue a Israel a "cumplir con sus obligaciones" pactadas y que permita la entrada de ayuda humanitaria y material para refugio que alivie el sufrimiento de los palestinos". Apela además a acciones "urgentes y eficaces" a la Liga Árabe para responder a la "catástrofe humanitaria" gazatí.

"La situación humanitaria en la Franja de Gaza está empeorando con la llegada del invierto y cientos de miles de desplazados están sin casa, calefacción ni material de refugio" tras la "guerra de exterminio" israelí, ha añadido Qasem.

También el Movimiento Al Fatá, en el poder en Cisjordania, ha denunciado la situación como una "continuación del genocidio", en palabras del portavoz Abdelfatá Daula. "La comunidad internacional tiene responsabilidad moral y legal", ha señalado y pide obligar a Israel a aplicar el acuerdo de alto el fuego, a permitir la entrada de ayuda humanitaria y facilitar la reconstrucción.