Investido presidente de Colombia Abelardo de la Espriella

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella - Europa Press/Contacto/Camilo Moreno

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Abelardo de la Espriella ha tomado posesión este viernes como presidente de Colombia durante una ceremonia en la ciudad de Cali, en el departamento de Valle del Cauca, y a la que se han ausentado el presidente saliente Gustavo Petro y el excandidato por el Pacto Histórico, Iván Cepeda.

El dirigente ultraderechista ha prestado así juramento "al pueblo colombiano" para encabezar la Jefatura del Estado durante los próximos cuatro años, hasta 2030.

El acto cuenta con la presencia del rey de España, Felipe VI, los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Chile, José Antonio Kast, y otros dirigentes, como el ministro de Exteriores de Bolivia, Héctor Huanca.