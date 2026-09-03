Investigan la posible motivación política tras el ataque incendiario a unas obras en Múnich

Vehículos de Policía en Munich. - Europa Press/Contacto/Tomas Tkacik

MÚNICH (DPA/EP)

Las autoridades alemanas han iniciado una investigación criminal para determinar la posible motivación política detrás de un ataque incendiario registrado esta noche en unas obras de construcción en Múnich, ante la sospecha de que el objetivo del atentado fuera una empresa del sector de la defensa.

Según ha informado un portavoz de la Oficina de Policía Criminal de Baviera, se investiga un posible móvil político detrás del ataque, por el que se ha detenido a dos ciudadanos búlgaros en una gasolinera.

En todo caso, las autoridades germanas no han revelado qué empresa habría sido presuntamente el objetivo de esta acción, por la cual varios artefactos incendiarios fueron lanzados contra la obra. Al menos uno de ellos provocó un incendio, que fue extinguido por agentes de policía.

Este caso llega en plena oleada de sabotajes en Alemania, tras denunciar un posible "acto delictivo" tras una avería registrada en una subestación eléctrica cerca de la ciudad de Colonia, en el oeste del país, y de que señalar a Rusia por un ataque híbrido fallido en el aeropuerto de Leipzig, donde intentó dañar un avión ucraniano con drones explosivos.