Irak condena a 15 años a un hombre por participar en el secuestro de la periodista estadounidense Shelly Kittleson

Archivo - Bandera de Estados Unidos (Archivo) - DPPI / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Irak ha condenado a 15 años de cárcel a un hombre por participar en el secuestro de la periodista estadounidense Shelly Kittleson en la capital, Bagdad, por parte de la milicia proiraní Kataib Hezbolá, que la liberó el pasado mes de abril.

Kittleson ha publicado en redes sociales la decisión judicial, en la que se detalla que Amir Rahim Jabar Lazim ha sido condenado en virtud de la ley antiterrorista de Irak de 2005, si bien no especifica el papel que jugó en el marco del secuestro.

"El tiempo que haya permanecido en prisión preventiva desde el 1 de abril de 2026 hasta el 29 de agosto de 2026 se computará a cuenta de su condena por el delito de secuestro de la denunciante el 31 de marzo de 2026 en la zona de Al Sadun", reza el texto.

La periodista ha trasladado su agradecimiento al sistema judicial iraquí, así como a todas aquellas personas que ayudaron a rescatarla "con vida". "Por supuesto, también a quienes aman a Irak tanto como yo y tratan de construir un futuro mejor para el país", ha agregado.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó en el mes de abril la liberación de la periodista, especializada en temas de Oriente Próximo y Afganistán, y colaboradora de medios como Al Monitor, Politico o New Lines Magazine.