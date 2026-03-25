Irak convoca de nuevo al encargado de negocios de EEUU tras un bombardeo que deja siete militares muertos

Archivo - El primer ministro de Irak, Mohamed al Sudani (archivo) - GOBIERNO DE IRAK - Archivo

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irak ha convocado de nuevo este miércoles al encargado de negocios de Estados Unidos tras un bombardeo ejecutado en las últimas horas contra una instalación militar en la ciudad de Habaniya (centro), un ataque que ha alcanzado una clínica militar y una unidad de ingeniería y que ha dejado siete soldados muertos.

La oficina del primer ministro de Irak, Mohamed Shia al Sudani, ha indicado que la convocatoria busca trasladar una firme protesta por lo sucedido, así como "la inamovible posición de Irak a la hora de salvaguardar su soberanía y condenar estas acciones irresponsables, que equivalen a un grave crimen".

"Esto constituye un crimen flagrante que viola el Derecho Internacional y las normas establecidas que rigen las relaciones entre los Estados, y socava la relación entre los pueblos de Irak y Estados Unidos de América", ha dicho, al tiempo que ha argumentado que este tipo de ataques "solo generarán mayores complicaciones y obstaculizarán los esfuerzos para lograr una estabilidad sostenible en la región".

Así, ha adelantado que también se presentará "una queja formal, respaldada por pruebas y documentación detallada", ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la ONU "para reafirmar los derechos de Irak y de su pueblo frente a estas violaciones", según un comunicado publicado a través de sus redes sociales y firmado por el portavoz de Al Sudani, Sabá al Numan.

Al Numan ha lamentado que "a pesar de los constantes esfuerzos políticos y prácticos de Irak para mantener al país al margen del conflicto en curso, en consonancia con el continuo compromiso diplomático del Gobierno para lograr un alto el fuego, restablecer la seguridad y la estabilidad, y garantizar la libertad de comercio, circulación e intercambio económico regional e internacional, los ataques contra nuestras unidades militares han persistido".

En este sentido, ha destacado que el último de ellos es el perpetrado en Habaniya y ha recordado que las autoridades y las Fuerzas Armadas iraquíes "tienen derecho a responder a través de todos los medios disponibles". "No permaneceremos en silencio ante las violaciones contra la santidad de la sangre de nuestros mártires", ha advertido.

El Ministerio de Defensa iraquí había condenado horas antes el "atroz ataque", ejecutado apenas un día después de que Al Sudani convocara a los representantes diplomáticos de Estados Unidos e Irán en protesta por los ataques de Washington contra las milicias proiraníes Fuerzas de Movilización Popular (FMP) y los de Teherán contra las fuerzas de seguridad del Kurdistán iraquí, en el marco del conflicto en Oriente Próximo.

Durante la jornada del martes murieron al menos 15 miembros de las FMP --parte del aparato de seguridad iraquí--, incluido uno de sus comandantes, en un bombardeo achacado al país norteamericano contra una de sus posiciones en la provincia de Anbar, en el oeste de Irak.

Asimismo, un ataque atribuido a Teherán contra dos bases en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí mató al menos a seis miembros de las fuerzas de seguridad kurdas, en medio de la guerra abierta después de que Israel y Estados Unidos lanzaran una ofensiva conjunta contra Irán en plenas conversaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.