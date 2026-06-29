Irak da a las milicias hasta el 30 de septiembre para entregar las armas

Archivo - Bandera de Irak - Europa Press/Contacto/Ismael Adnan - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irak ha fijado el 30 de septiembre como fecha límite para completar el desarme de las milicias y consolidar el control exclusivo del Estado sobre las armas, coincidiendo con la retirada prevista de las tropas estadounidenses del país.

"Todos los grupos armados han sido informados de una fecha específica (...) que es el 30 de septiembre, fecha en la que también finaliza la presencia de la coalición internacional", ha señalado su portavoz, Haider al Abudi, en una rueda de prensa recogida por la agencia de noticias iraquí Shafaq.

Tras esa fecha, ha señalado, todo arma de fuego que se conserve será considerada de "irregular" por parte de las autoridades iraquíes, sin dar más detalles sobre sus efectos ni sobre la forma en que procederán después del 30 de septiembre.

Sobre ello también se ha pronunciado el primer ministro iraquí, Alí al Zaidi, que en una entrevista concedida al diario 'Asharq al Awsat', ha anunciado la organización de una "Conferencia de Soberanía Nacional, que consagrará el monopolio estatal del uso de la fuerza" y que está previsto que tenga lugar "a finales" de 2026.

Preguntado por el desarme de milicias, contemplado en su programa de gobierno, el primer ministro ha considerado que "el primer paso es la aceptación pública del desarme, lo cual es significativo e importante" y ha recordado que las autoridades iraquíes ya han recibido armas de grupos como Kataib al Imam Alí, Asaib Ahl al Haq y Saraya al Salam (Brigadas de la Paz). "Pero más importante (...) es romper el vínculo entre la facción y los combatientes bajo su mando", ha matizado.

En efecto, las armas de estas facciones están ahora bajo el control del Estado, quedando solo unas pocas. El proceso de transferencia de estas armas a las Fuerzas Armadas comenzará de inmediato. Creemos que la resistencia es una necesidad, no una profesión, y esa necesidad ha cesado. No aceptaremos la existencia de un Estado dentro de otro Estado", ha manifestado.

Irak es un país clave dentro de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, dada la enorme ascendencia de Teherán sobre Bagdad. De hecho, se ha visto afectado tanto por bombardeos de Estados Unidos e Israel a instalaciones y grupos proiraníes en el país como por los ataques lanzados por Irán en represalia por la ofensiva sorpresa contra su territorio a finales de febrero, a los que se han unido milicias iraquíes próximas a la República Islámica.

Los números son esquivos pero grupos de expertos internacionales estiman que solo las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) --alianza concebida en 2014 por el clérigo chií Alí al Sistani y la Guardia Revolucionaria de Irán para luchar contra Estado Islámico en el país-- suman en torno a 150.000 combatientes.