Irak incauta más de doce millones de euros en efectivo en la vivienda de un viceministro sospechoso de corrupción

Archivo - Un policía de Irak en la capital, Bagdad (archivo) - Ameer Al Mohammedaw/dpa - Archivo

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Judicial Supremo de Irak ha anunciado la incautación de más de doce millones de euros en efectivo en el marco de la investigación por presunta corrupción centrada en el viceministro de Petróleo, Alí Maarij al Bahadli, que hasta el momento se ha saldado con más de 45 detenidos en el país asiático.

El organismo ha indicado en un comunicado que "las investigaciones preliminares" en torno a Al Bahadli "han derivado en la incautación de fondos por valor de once millones de dólares (unos 9,6 millones de euros) y 4.000 millones de dinares iraquíes (cerca de 2,7 millones de euros), además de la incautación de diversas propiedades.

El Consejo Judicial Supremo ha publicado además varias fotografías de las operaciones mostrando grandes cantidades de billetes en bolsas de deportes y agujeros en varias paredes, donde habrían estado escondidos los fondos. Por ahora no hay detalles sobre las propiedades vinculadas a Al Bahadli que habrían sido incautadas por las autoridades.

El caso es parte de una campaña anticorrupción iniciada por el primer ministro de Irak, Alí al Zaidi. Al Bahadli está sancionado por Estados Unidos por supuestamente participar en "el desvío de petróleo para su venta en beneficio del régimen iraní y sus milicias subsidiarias en Irak".

El portavoz del Ejecutivo iraquí, Haidere al Abudi, especificó el lunes que 21 de los 47 detenidos han sido ya puesto bajo arresto por su presunta vinculación con a una gran trama de corrupción revelada por el exviceministro del Petróleo Adnan al Jumaili, arrestado en mayo tras ser acusado de desvío ilegal de los fondos recaudados en hasta cuatro grandes refinerías del país y de financiación ilegal de partidos políticos.

Por su parte, Al Zaidi ha destacado que la reciente campaña de detenciones es "solo la primera fase" en los "esfuerzos" de las nuevas autoridades iraquíes para combatir la corrupción y recuperar los fondos malversados. "La situación ya no puede ignorarse (...) Irak ha soportado décadas de guerras, inestabilidad y lucha contra el terrorismo", lamentó.

Irak es un país clave en el marco de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, dada la enorme ascendencia política de Teherán sobre Bagdad. Estados Unidos, que en 2003 encabezó una invasión que derrocó al régimen de Sadam Husein, ha exigido del nuevo Gobierno de Al Zaidi dos prioridades: limitar la influencia de las milicias proiraníes y emprender de una vez por todas una "limpieza" contra la corrupción.