Irak investiga la entrada de tres drones en el espacio aéreo de Arabia Saudí desde su territorio

Archivo - El ministro de Exteriores de Irak, Fuad Hussein - Europa Press/Contacto/Lev Radin - Archivo

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irak ha anunciado este lunes la apertura de una investigación después de que Arabia Saudí haya denunciado en la víspera la entrada en su espacio aéreo de tres drones procedentes de territorio iraquí, manifestando su "profunda preocupación" ante el supuesto incidente que sus sistemas "no han detectado".

"Las autoridades competentes han iniciado de inmediato los procedimientos necesarios de verificación e investigación para determinar las circunstancias del incidente. Los sistemas de defensa aérea o los equipos ópticos iraquíes no han detectado información sobre los drones", ha señalado el Ministerio de Exteriores iraquí en un comunicado en el que ha emplazado a las autoridades saudíes a "cooperar y compartir información relevante" en aras de la investigación así como "para mejorar la seguridad y la estabilidad" en los dos países.

La cartera diplomática, que ha confirmado "haber recibido información preliminar" sobre los ataques con drones contra territorio saudí, ha manifestado "su profunda preocupación" por los mismos y defendido su "postura inflexible contra cualquier ataque a países hermanos". "El Ministerio subraya los profundos e históricos lazos fraternales entre ambas naciones hermanas y el firme compromiso de Irak de fortalecer la cooperación bilateral en todos los ámbitos", ha agregado Bagdad.

En esta línea, ha expresado "su rechazo a cualquier acción que pueda socavar su estabilidad, amenazar su seguridad nacional o perjudicar las relaciones fraternales" con Riad y ha reafirmado su "compromiso con la coordinación y la consulta continuas" con las autoridades saudíes, de modo que "de manera que se fortalezca la seguridad y la estabilidad en la región y se sirvan los intereses comunes de ambos países hermanos".

Estas declaraciones llegan un día después de que el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí haya denunciado la entrada en su espacio aéreo de tres drones desde Irak, que han sido detectados y posteriormente destruidos, y enfatizado que "se reserva el derecho de responder en el momento y lugar apropiados".

Irak cuenta en su territorio con múltiples milicias proiraníes con importantes grados de influencia e incluso con una alta integración en el aparato de seguridad estatal, como es el caso de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP).

Durante varias fases de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, estos grupos han atacado bases e intereses estadounidenses en la región, conformando un importante punto de fricción entre Bagdad y Washington, que ha llevado al nuevo primer ministro iraquí, Alí al Zaidi, a incluir en su programa de Gobierno devolver el monopolio de las armas al Estado.