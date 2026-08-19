Irak pide a Irán un "estatus especial" para el paso de su petróleo por el estrecho de Ormuz

Los presidentes de los parlamentos iraní e iraquí, Mohamad Baqer Qalibaf y Haibat al Halbusi - PARLAMENTO IRAQUÍ

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Irak, Haibat al Halbusi, ha solicitado este miércoles a su homólogo iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, la concesión de un "estatus especial" que permita que el petróleo iraquí exportado atraviese el estrecho de Ormuz, cerrado por Teherán, en medio de las conversaciones con Omán para gestionar el tráfico marítimo por esta importante vía comercial.

El representante iraquí ha pedido al también jefe negociador por parte de Irán que "se tenga en cuenta la naturaleza de las relaciones que unen a Irak y a la República Islámica de Irán, así como que se conceda a Irak un estatus especial en lo que respecta a la exportación de petróleo a través del estrecho de Ormuz, con el fin de salvaguardar sus intereses económicos", reza un comunicado de la cámara.

En una sesión celebrada en la sede del Parlamento en Bagdad, Halbusi ha destacado que Irak es uno de los países "más afectados" por los acontecimientos en la región, en alusión al conflicto desatado a finales de febrero cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva contra Irán.

Asimismo, ha defendido la importancia de fortalecer la "diplomacia parlamentaria y ampliar los ámbitos de cooperación en beneficio de los intereses" de los dos países.

Qalibaf ha sido recibido también por el primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, quien le ha trasladado su agradecimiento por la "postura solidaria" de Irán en la lucha contra Estado Islámico en Irak, al tiempo que ha elogiado la "profundidad de las relaciones" entre los dos vecinos.