Irán aboga por trazar un "plan" frente a las "crueles sanciones" de EEUU tras la amenaza de una guerra económica

Archivo - El jefe del equipo negociador de Irán y presidente del Parlamento, Mohamed Baqer Qalibaf. - Europa Press/Contacto/Shadati - Archivo

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El jefe del equipo negociador de Irán y presidente del Parlamento, Mohamed Baqer Qalibaf, ha abogado este viernes por trazar un "plan" frente a las "crueles sanciones" de Estados Unidos tras la amenaza de una guerra económica vertida por el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Si se observan los recursos y las materias primas de los países musulmanes, se darán cuenta de que nuestros enemigos vienen a saquearlos, por lo que debemos prepararnos para afrontar sanciones severas para poder superar esta situación", ha afirmado Qalibaf, que se encuentra de visita en Irak.

Así, ha instado al país a estar "preparado" para ello y ha pedido a las autoridades iraquíes "cooperar" con Teherán a medida que avanza el conflicto en Oriente Próximo, según informaciones recogidas por la televisión iraní.

"Los intentos de los enemigos de dividir a Irán e Irak solo fortalecerán los lazos", ha recalcado, antes de declarar que los dos países "no permitirán que potencias extranjeras determinen su futuro". En este sentido, ha señalado que los dos países "fueron dos naciones que negaron a convertirse en una nota al pie de página en las narrativas de otros".

"No permitieron que nuestro destino se escribiera en las capitales occidentales", ha defendido. Además, ha destacado que ambos países han cooperado para "establecer la seguridad y ahora deberían unirse para lograr la prosperidad y el desarrollo económico", así como para "impulsar proyectos para mejorar las condiciones de vida y reducir la influencia extranjera".