Irán aborda nuevamente con Arabia Saudí y Egipto el proceso de conversaciones con EEUU para poner fin al conflicto

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, durante un viaje oficial a Rusia en abril de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Gavriil Grigorov

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha abordado nuevamente con sus homólogos de Arabia Saudí y Egipto el proceso de conversaciones con Estados Unidos para poner fin al conflicto, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que la última propuesta planteada por Teherán es "totalmente inaceptable".

La cartera ha indicado que Araqchi ha mantenido sendas conversaciones con los ministros de Exteriores saudí y Egipto, Faisal bin Farhan y Badr Abdelati, respectivamente, para tratar "los últimos acontecimientos relacionados con el proceso diplomático entre Irán y Estados Unidos, con mediación de Pakistán", sin que haya más detalles al respecto.

El portavoz del ministerio iraní, Esmaeil Baqaei, ha sostenido a primera hora del día que su última propuesta a Washington es "legítima" y "generosa", antes de incidir en que Irán reclama "un fin de la guerra, la retirada del bloqueo y la piratería y la liberación de bienes iraníes que han sido congelados injustamente en bancos por las presiones estadounidenses".

Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo mediado por Pakistán, si bien las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego pactado el 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte de Trump.

El bloqueo al estrecho de Ormuz y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona por parte de las fuerzas estadounidenses ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo. A pesar de ello, ambos países mantienen sus contactos a través de la mediación de Islamabad.